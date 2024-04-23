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ПОЛІТИКА

Прихильність росії до Північної Кореї може підбадьорити Кім Чен Ина – Bloomberg

23 квітня 2024, 20:07
Прихильність росії до Північної Кореї може підбадьорити Кім Чен Ина – Bloomberg
Фото: english.yonhapnews.co.kr
Пхеньян може отримати незаслужений "блиск легітимності".

Повна підтримка КНДР із боку росії може "збільшити апетит" Кім Чен Ина до ризику, коли йдеться про погрози Південній Кореї та експорт зброї за кордон, а також допомогти Пхеньяну ігнорувати заклики США повернутися до ядерних переговорів.

Оскільки Північна Корея постачає зброю для підтримки війни рф проти Україні, Пхеньян отримує вигоду від "усього спектру" поліпшення дипломатичних відносин із росією - від економічної допомоги і безпекових договорів до дипломатичних бонусів.

Про це розповіла в інтерв'ю для Bloomberg представниця Держдепу США з питань Північної Кореї Чжун Пак.

"Це може надати цій колись ізольованій країні блиск легітимності, якого вона не заслуговує і не повинна мати. Ми стурбовані тим, що це може змусити Кіма піднімати градус напруги і думати, що його «повідок» довший, ніж він є насправді", ‒ сказала Пак.

За її словами, КНДР уже відправила до росії близько 11 000 контейнерів з боєприпасами, а також 40 балістичних ракет. Це зміцнило сили армії владіміра путіна після того, як вони не змогли реалізувати свої плани на початку повномасштабної війни і коли російська оборонно-промислова база була підірвана хвилею західних санкцій.

Натомість росія надає Північній Кореї продукти, сировину та деталі, які використовуються у виробництві зброї. Продовольча допомога допомогла Кіму стабілізувати ціни на товари першої необхідності, а військова допомога може збільшити загрозу Пхеньяна для регіону.

За словами Пак, одним із суттєвих дипломатичних переваг, які Північна Корея отримала від своїх відносин з москвою, стало те, що росія наклала вето на резолюцію Ради Безпеки ООН про продовження роботи групи експертів, які протягом 15 років стежили за виконанням санкцій проти КНДР за розробку ядерної зброї.

"Зараз існує реальний ризик того, що близькі відносини Північної Кореї з росією можуть зробити її зброю привабливішою у всьому світі", ‒ додала представниця Держдепу.

Південна Корея вже заявила, що північнокорейська зброя була використана бойовиками терористичного Хамас у війни проти Ізраїлю.

"Хоча Північна Корея нехтує західними санкціями і зусиллями, спрямованими на зупинку російської військової машини, китайські фірми також відіграли вирішальну роль у відновленні оборонно-промислової бази кремля за допомогою технологій подвійного призначення та інших компонентів", ‒ заявили США.

Китайські компанії і банки також звинувачують у сприянні платежам північнокорейським організаціям, які фінансують програми Кіма з розробки ядерної зброї і балістичних ракет.

КНДРКім Чен Инвійна в Україніросія загроза

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