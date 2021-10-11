Реєстрація Вхід
RSS
ВІДПОЧИНОК НОВИНИ

Автор серіалу "Гра в кальмара" анонсував другий сезон

Після шаленої всесвітньої популярності антиутопічної драми "не мав вибору", окрім як створити другий сезон
Найпопулярніший серіал в історії стримінгового сервісу Netflix "Гра в кальмара" матиме другий сезон.
Автор серіалу "Гра в кальмара" анонсував другий сезон Фото: з вільних джерел
Це підтвердив його автор, південнокорейський режисер і сценарист Кван Дон Хьок, передає Укрінформ із посиланням на Euronews.
 
Кван сказав, що після шаленої всесвітньої популярності антиутопічної драми "не мав вибору", окрім як створити другий сезон.
 
Слід зауважити, що південнокорейські дорами, як правило, обмежуються одним сезоном.
 
Як повідомлялося, за перший місяць трансляції серіалу "Гра в кальмара" на Netflix його подивилися 142 мільйони людей.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 11 2021 11:23
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Дослідження ожиріння і корупції, «мови» котів та призначення бороди: за що отримали Шнобелівську премію-2

Дослідження ожиріння і корупції, «мови» котів та призначення бороди: за що отримали Шнобелівську премію-2

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.