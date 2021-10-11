ВІДПОЧИНОК НОВИНИНайпопулярніший серіал в історії стримінгового сервісу Netflix "Гра в кальмара" матиме другий сезон.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Автор серіалу "Гра в кальмара" анонсував другий сезон
Після шаленої всесвітньої популярності антиутопічної драми "не мав вибору", окрім як створити другий сезон
Фото: з вільних джерел
Це підтвердив його автор, південнокорейський режисер і сценарист Кван Дон Хьок, передає Укрінформ із посиланням на Euronews.
Кван сказав, що після шаленої всесвітньої популярності антиутопічної драми "не мав вибору", окрім як створити другий сезон.
Слід зауважити, що південнокорейські дорами, як правило, обмежуються одним сезоном.
Як повідомлялося, за перший місяць трансляції серіалу "Гра в кальмара" на Netflix його подивилися 142 мільйони людей.
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10 11 2021 11:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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