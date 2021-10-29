На честь серіалу "Гра в кальмара" створили криптовалюту

За добу вона зросла майже на 2400%

За мотивами корейського серіалу "Гра в кальмара" створили криптовалюту SQUID. Її вартість стрімко зростає.

Про це пише CNBC, зазначає "Громадське".

Так, станом на 28 жовтня одиницю цієї криптовалюти можна було придбати за 2,22 долара. Це майже на 2400% більше, ніж за добу до того.

За даними CoinMarketCap, вже 29 жовтня ціна зросла ще більш як удвічі - до 4,78 долара. Ринкова капіталізація цієї криптовалюти зросла зі 174 мільйонів доларів 28 жовтня до 379 мільйонів доларів 29 жовтня.

Проте ресурс CoinMarketCap оприлюднив попередження, що деякі користувачі скаржаться, нібито не можуть продати цю криптовалюту на популярній біржі Pancakeswap.

Для чого створили цю криптовалюту?

Її запустили для розрахунків у межах проєкту "Гра в кальмара" - онлайн-турніру, який розпочнеться у листопаді. На його учасників чекають шість раундів ігор за мотивами однойменного серіалу. Наприклад, для участі у першому раунді доведеться заплатити 456 SQUID, у другому - 1000 SQUID.

На відміну від серіалу, у якому головний приз обмежили 38,5 мільйонами доларів, ця онлайн-гра не обмежує ні суму виграшу, ні кількість учасників.

Нагадаємо, що криптовалюта Shiba Inu за тиждень подорожчала в два рази