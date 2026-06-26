Найбільша криптобіржа Binance скорочує присутність у Європі

Клієнти в Польщі, Італії, Іспанії та Франції вже отримали листи з інструкціями, як вивести кошти.

Найбільша криптобіржа у світі Binance обмежить роботу в Європейському Союзі через нові правила ЄС.

Про це пише Financial Times з посиланням на джерела.

Причина – нові правила Євросоюзу, які зобов'язують криптокомпанії отримати ліцензію до 1 липня, інакше їм загрожують штрафи. Заявку Binance в Греції відхилили, тепер компанія шукає варіант в іншій країні ЄС, ймовірно у Франції, але процес може затягнутися.

Грецька Комісія з ринків капіталу відмовилася від офіційних коментарів, проте журналістам FT стало відомо, що Афіни відхилили запит Binance через сумніви щодо прозорості механізмів контролю за відмиванням коштів. Регуляторів також занепокоїло, чи відповідає внутрішнім стандартам компанії ексглава біржі Чанпен Чжао.

Клієнти в Польщі, Італії, Іспанії та Франції вже отримали листи з інструкціями, як вивести кошти. Конкуренти з ліцензіями ЄС, Bitpanda та OKX, вже заявили, що готові прийняти клієнтів біржі.

Регламент ЄС про ринки криптоактивів (MiCA), який набув чинності у 2024 році, встановив єдині правила для криптовалютних компаній у країнах Євросоюзу, передбачаючи обов'язкові ліцензії, посилення захисту інвесторів та вимоги щодо протидії відмиванню коштів.