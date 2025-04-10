Китай скоротить кількість американських фільмів у відповідь на високі тарифи Трампа

У відомстві заявили, що будуть слідувати законам ринку.

У Китаї скоротять кількість американських фільмів, які демонструються в країні. Це частина відповіді країни на високі тарифи президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Національне управління з питань кіно Китаю.

У відомстві заявили, що будуть слідувати законам ринку, поважати вибір глядачів і помірковано зменшувати кількість імпортованих американських фільмів.

"Китай — другий за величиною кіноринок у світі, і ми завжди наполягали на високому рівні відкритості до зовнішнього світу, і ми будемо представляти чудові фільми з більшої кількості країн світу, щоб задовольнити ринковий попит", — йдеться в повідомленні.

2 квітня 2025 року адміністрація Трампа офіційно запровадила "взаємні" мита, які торкнулися близько 185 країн.

Мінімальний розмір тарифу становив 10% (зокрема й для України).

9 квітня Трамп оголосив 90-денну паузу у митах для низки країн і підвищив тариф до 125% для Китаю.

Загальний розмір мит на імпорт китайських товарів до США становить 145%.