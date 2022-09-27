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Netflix відкриває ігрову студію для створення власних відеоігор "світового рівня"

Стримінговий сервіс Netflix відкриває свою першу повністю ігрову студію, щоб створювати відеоігри "світового рівня".
Netflix відкриває ігрову студію для створення власних відеоігор "світового рівня" Фото: з вільних джерел
Про це повідомляється на сайті Netflix.
 
Студія відкриється у Гельсінкі (Фінляндія). Локацію вибрали для студії через велику кількість розробників ігор у місті. Поки у Netflix кажуть, що планують створювати ігри "світового рівня" без реклами й можливості донатити всередині гри. Керівництвом студії займеться Марко Ластікка, який раніше працював виконавчим продюсером у Electronic Arts.
 
Раніше Netflix придбав ігрові студії Next Games, Night School Studio та Boss Fight Entertainment, проте нова студія подається, як перша своя, яка буде побудована з нуля і під свої цілі.
 
Нагадаємо, що минулого року стрімінґовий сервіс Netflix почав запуск перших п’яти відеоігор на смартфони та планшети.
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27 09 2022 18:09
ТЕГИ: ігри, NETFLIX
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