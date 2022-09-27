ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИСтримінговий сервіс Netflix відкриває свою першу повністю ігрову студію, щоб створювати відеоігри "світового рівня".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Netflix відкриває ігрову студію для створення власних відеоігор "світового рівня"
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляється на сайті Netflix.
Студія відкриється у Гельсінкі (Фінляндія). Локацію вибрали для студії через велику кількість розробників ігор у місті. Поки у Netflix кажуть, що планують створювати ігри "світового рівня" без реклами й можливості донатити всередині гри. Керівництвом студії займеться Марко Ластікка, який раніше працював виконавчим продюсером у Electronic Arts.
Раніше Netflix придбав ігрові студії Next Games, Night School Studio та Boss Fight Entertainment, проте нова студія подається, як перша своя, яка буде побудована з нуля і під свої цілі.
Нагадаємо, що минулого року стрімінґовий сервіс Netflix почав запуск перших п’яти відеоігор на смартфони та планшети.
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27 09 2022 18:09 МЕДІА
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