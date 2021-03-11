ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИСтрімінґовий сервіс Netflix почав запуск перших п’яти відеоігор на смартфони та планшети.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Netflix запустив перші відеоігри на Android
Спершу оновлення отримають користувачі Android, а оновлення на iOS вийде у найближчі місяці
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє BBC.
Перша п’ятірка відеоігор поступово стане доступною користувачам мобільного застосунку з листопада. Спершу оновлення отримають користувачі Android, а оновлення на iOS вийде у найближчі місяці.
Наразі йдеться про п’ять ігор, дві з яких пов’язано з популярним серіалом Stranger Things: Stranger Things:1984; Stranger Things 3:The Game; Card Blast; Teeter Up та Shooting Hoops.
У компанії обіцяють додати більше ігор підписникам. Netflix каже про відсутність реклами та внутрішньоігрових магазинів у своїх продуктах.
Додатково платити за доступ не потрібно – іграми можуть користуватися всі підписники стрімінґу.
Хоча перші ігри від Netflix мають відносно просту графіку та геймплей, компанія планує надалі створювати продукти для будь-яких груп геймерів.
Очолив ігровий департамент компанії Майк Верду, який раніше працював на ігрового гіганта EA та Facebook. Він займався доповненою та віртуальною реальністю.
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03 11 2021 13:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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