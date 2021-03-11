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Netflix запустив перші відеоігри на Android

Спершу оновлення отримають користувачі Android, а оновлення на iOS вийде у найближчі місяці
Стрімінґовий сервіс Netflix почав запуск перших п’яти відеоігор на смартфони та планшети.
Netflix запустив перші відеоігри на Android Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє BBC.
 
Перша п’ятірка відеоігор поступово стане доступною користувачам мобільного застосунку з листопада. Спершу оновлення отримають користувачі Android, а оновлення на iOS вийде у найближчі місяці.
 
Наразі йдеться про п’ять ігор, дві з яких пов’язано з популярним серіалом Stranger Things: Stranger Things:1984; Stranger Things 3:The Game; Card Blast; Teeter Up та Shooting Hoops.
 
У компанії обіцяють додати більше ігор підписникам. Netflix каже про відсутність реклами та внутрішньоігрових магазинів у своїх продуктах.
 
Додатково платити за доступ не потрібно – іграми можуть користуватися всі підписники стрімінґу.
 
Хоча перші ігри від Netflix мають відносно просту графіку та геймплей, компанія планує надалі створювати продукти для будь-яких груп геймерів.
 
Очолив ігровий департамент компанії Майк Верду, який раніше працював на ігрового гіганта EA та Facebook. Він займався доповненою та віртуальною реальністю.
 
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03 11 2021 13:53
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