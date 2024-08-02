В росії незабаром заблокують Google, IOS і Android

В держдумі рф радять перейти на інші платформи.

YouTube, Google, Android, iOS скоро заблокують в росії і блокування буде не зі сторони уряду рф.

Про це пише росЗМІ.

Депутат держдуми рф Алєксей Діденко рекомендує перейти на інші платформи.

"Жодної трагедії не трапилося, коли ми втратили доступ до Нетфлікса. Хтось висловив своє невдоволення, поцокав мовою, але згодом усі заспокоїлися", - сказав російський політик.

Він додав, що в росії можуть заблокувати сервіси Google, а також Android та iOS.

Точні терміни поки що не називаються.

"Скоро Google буде заблоковано, а разом із ним і Google Android. Також буде заблоковано IOS, і це станеться не з нашої ініціативи. Держслужбовцям та чиновникам вже давно заборонено користуватися цими платформами, особливо тим, хто має доступ до конфіденційної інформації. Це був перший натяк на те, що ви повинні перейти на інші платформи. Ми рекомендуємо представникам бізнесу та вченим перейти на інші платформи", - сказав Діденко.

Він також згадав відхід стрімінгового сервісу Netflix, який, за його словами, не вплинув на якість життя росіян.

Крім того, депутат рф закликав не чіплятися за YouTube і заявив, що сервіс не забезпечує достатньої швидкості завантаження відео.

Тиждень тому ми повідомляли, що кремль готується до блокування YouTube.