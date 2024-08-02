Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

В росії незабаром заблокують Google, IOS і Android

02 серпня 2024, 15:23
В росії незабаром заблокують Google, IOS і Android
Фото: detector.media
В держдумі рф радять перейти на інші платформи.

YouTube, Google, Android, iOS скоро заблокують в росії і блокування буде не зі сторони уряду рф. 

Про це пише росЗМІ. 

Депутат держдуми рф Алєксей Діденко рекомендує перейти на інші платформи. 

"Жодної трагедії не трапилося, коли ми втратили доступ до Нетфлікса. Хтось висловив своє невдоволення, поцокав мовою, але згодом усі заспокоїлися", - сказав російський політик. 

Він додав, що в росії можуть заблокувати сервіси Google, а також Android та iOS. 

Точні терміни поки що не називаються.

"Скоро Google буде заблоковано, а разом із ним і Google Android. Також буде заблоковано IOS, і це станеться не з нашої ініціативи. Держслужбовцям та чиновникам вже давно заборонено користуватися цими платформами, особливо тим, хто має доступ до конфіденційної інформації. Це був перший натяк на те, що ви повинні перейти на інші платформи. Ми рекомендуємо представникам бізнесу та вченим перейти на інші платформи", - сказав Діденко. 

Він також згадав відхід стрімінгового сервісу Netflix, який, за його словами, не вплинув на якість життя росіян. 

Крім того, депутат рф закликав не чіплятися за YouTube і заявив, що сервіс не забезпечує достатньої швидкості завантаження відео.

Тиждень тому ми повідомляли, що кремль готується до блокування YouTube.

 

AndroidiOSросія Google

Останні матеріали

путінський трейдер повернувся до господаря. Як російські хакери вкрали мільйони в американських інвесторів – CNBC
Політика
путінський трейдер повернувся до господаря. Як російські хакери вкрали мільйони в американських інвесторів – CNBC
Переклад iPress – 02 серпня 2024, 15:35
Повітряна війна інтенсифікувалася. СБУ почала атакувати прифронтові аеродроми росіян – Том Купер
Політика
Повітряна війна інтенсифікувалася. СБУ почала атакувати прифронтові аеродроми росіян – Том Купер
Переклад iPress – 02 серпня 2024, 12:41
Захищаючи Леді Свободу. Чи ще здатні демократії вигравати війни? – Джонатан Світ і Марк Тот
Політика
Захищаючи Леді Свободу. Чи ще здатні демократії вигравати війни? – Джонатан Світ і Марк Тот
Переклад iPress – 02 серпня 2024, 08:59
Пентагон має недостатні та неадекватні сили для протистояння Китаю і росії. Що містять висновки Національної комісії з питань оборони – Breaking Defense
Політика
Пентагон має недостатні та неадекватні сили для протистояння Китаю і росії. Що містять висновки Національної комісії з питань оборони – Breaking Defense
Переклад iPress – 01 серпня 2024, 16:05
Потенціал кульгавої качки Джо Байдена. Давно потрібно відкрити склади озброєнь для України – Ендрю Таннер
Політика
Потенціал кульгавої качки Джо Байдена. Давно потрібно відкрити склади озброєнь для України – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 01 серпня 2024, 12:12
Сага про Україну та F-16: наступальна протиповітряна оборона. Частина 5 – Том Купер
Політика
Сага про Україну та F-16: наступальна протиповітряна оборона. Частина 5 – Том Купер
Переклад iPress – 01 серпня 2024, 00:14
Реальні призи. Олімпійські ігри в Парижі затьмарені буллінгом автократів – Едвард Лукас
Політика
Реальні призи. Олімпійські ігри в Парижі затьмарені буллінгом автократів – Едвард Лукас
Переклад iPress – 31 липня 2024, 12:24
росія повертається на Шпіцберген. Радянські прапори на норвезькому острові викликають тривогу – Елізабет Бро
росія повертається на Шпіцберген. Радянські прапори на норвезькому острові викликають тривогу – Елізабет Бро
Переклад iPress – 31 липня 2024, 11:25
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється