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У Telegram з’явиться функція розпізнавання тексту на зображеннях. Щоправда, поки лише на iOS

Для копіювання тексту потрібно буде просто відкрити картинку, затиснути на тексті та скопіювати його
У бета-версії месенджера Telegram з'явилася вбудована функція розпізнавання тексту на зображеннях. Наразі такого немає у жодному іншому месенджері.
У Telegram з’явиться функція розпізнавання тексту на зображеннях. Щоправда, поки лише на iOS Фото: з вільних джерел

Про це повідомив PR-фахівець месенджера Георгій Лобушкін у своєму Telegram-каналі, пише "Громадське".

"Тепер ви більше не відчуватимете стрес при отриманні чергового фото кредитної карти або скриншоту", - написав він.

Для копіювання тексту потрібно буде просто відкрити картинку, затиснути на тексті та скопіювати його. Буфер пам'яті збереже ваш текст, і ви зможете вставити його в інший додаток або текстовий редактор.

Поки функція працюватиме лише у користувачах iOS. Коли така можливість стане доступною і для користувачів Android, не відомо.

Нагадаємо, що месенджер Telegram уже запустив власну рекламну платформу. Найближчим часом рекламні оголошення будуть з'являтися на публічних каналах із понад 1000 підписниками.

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28 11 2021 14:10
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