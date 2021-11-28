У Telegram з’явиться функція розпізнавання тексту на зображеннях. Щоправда, поки лише на iOS
Про це повідомив PR-фахівець месенджера Георгій Лобушкін у своєму Telegram-каналі, пише "Громадське".
"Тепер ви більше не відчуватимете стрес при отриманні чергового фото кредитної карти або скриншоту", - написав він.
Для копіювання тексту потрібно буде просто відкрити картинку, затиснути на тексті та скопіювати його. Буфер пам'яті збереже ваш текст, і ви зможете вставити його в інший додаток або текстовий редактор.
Поки функція працюватиме лише у користувачах iOS. Коли така можливість стане доступною і для користувачів Android, не відомо.
Нагадаємо, що месенджер Telegram уже запустив власну рекламну платформу. Найближчим часом рекламні оголошення будуть з'являтися на публічних каналах із понад 1000 підписниками.
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