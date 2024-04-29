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Після блокування чат-ботів ГУР Telegram відновив роботу (оновлено)

29 квітня 2024, 09:48
Після блокування чат-ботів ГУР Telegram відновив роботу (оновлено)
Фото: з вільних джерел
Головне управління розвідки також попереджає, що окупанти створюють фейкові боти.

Про це йдеться в офіційній заяві ГУР.

Платформа Telegram заблокувало низку офіційних ботів, які протидіяли військовій агресії росії проти України, в тому числі - "Головний бот розвідки".

"Це відбулось всупереч правил та публічних заяв, які керівництво Telegram публічно декларувало. Незважаючи на блокування нашого боту - ваші персональні дані в безпеці! Втім, попереджаємо, що ворог створює боти зі схожими назвами. Не надсилайте на них жодних персональних даних", - йдеться в дописі. 

Вже пізніше в ГУР повідомили, що офіційні боти, які допомагали у боротьбі з російською агресією, відновили свою роботу після раптового блокування і Telegram відновив офіційні українські боти, що допомагали у боротьбі з агресією росії.

telegramГУРблокування

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