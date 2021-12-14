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Apple випустила оновлення iOS із "цифровим спадком"

Компанія Apple випустила офіційне оновлення iOS 15.2, що включає низку функцій і виправлень.
Компанія Apple випустила офіційне оновлення iOS 15.2, що включає низку функцій і виправлень.
Apple випустила оновлення iOS із "цифровим спадком" Фото: з вільного доступу

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Verge.

Серед нових функцій - так званий "Цифровий спадок", який дозволяє власнику iPhone вказати осіб, які отримають доступ до персональних даних у випадку його смерті.

Ще одним із головних нововведень в iOS 15.2 стала функція "Звіт про конфіденційність додатків". Вона показує користувачу, які програми отримують доступ до конфіденційної інформації, камери та мікрофону, а також дізнатися з якими інтернет-ресурсами таємно зв'язуються програми та вебсайти.

Крім цього, в новій версії ОС з’явилася функція "Безпечна комунікація", яка попереджає дітей та їхніх батьків про те, що дітям намагаються надіслати фото інтимного змісту. Також попередження приходять батькам, якщо їхня дитина намагається сама надіслати таке фото.

Іншою важливою особливістю стала функція історії обслуговування, що допоможе виявляти неоригінальні запчастини в iPhone. Ця опція буде корисною при покупці уживаного пристрою.

Також на iPhone 13 Pro і 13 Pro Max зʼявилася можливість увімкнути окремий елемент для управління макрозйомкою у додатку "Камера".

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14 12 2021 17:51
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