ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИАмериканська компанія Apple оголосила про можливість проведення користувачами самостійного ремонту її пристроїв, для чого виробник зробить можливим замовлення оригінальних запчастин не тільки авторизованими сервісами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Apple дозволить користувачам проводити самостійний ремонт своїх пристроїв
Apple анонсувала послугу Self Service Repair, яка надасть користувачам, яким зручно виконувати ремонт самостійно, доступ до оригінальних запчастин та інструментів Apple
Фото: з вільних джерел
Про це йдеться в офіційному повідомленні, оприлюдненому компанією в середу.
"Apple анонсувала послугу Self Service Repair, яка надасть користувачам, яким зручно виконувати ремонт самостійно, доступ до оригінальних запчастин та інструментів Apple",- зауважується в повідомленні.
При цьому уточнюється, що доступ спочатку буде відкритий для лінійок смартфонів iPhone 12 і iPhone 13, а незабаром і для комп’ютерів Mac з чіпами M1. Послуга стане доступною на початку наступного року в США і пошириться на інші країни упродовж 2022-го.
На початковому етапі більше уваги буде зосереджено на постачанні модулів, які найчастіше обслуговуються й потребують заміни, такі як дисплеї iPhone, акумулятори й камери.
Як повідомлялося, компанія Apple у вересні представила смартфони останньої лінійки iPhone 13-ї серії. Крім того, у жовтні виробник оголосив про випуск комп’ютерів на новітніх чіпах M1 PRO та M1 MAX.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
18 11 2021 11:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Українські вертолітники допомогли дослідникам одного з найактивніших вулканів Африки
- ВІДЕО SpaceX відправила в космос чотирьох астронавтів, які проведуть на МКС пів року
- ВІДЕО У США розробили робота-швейцар
- Стартап у США заявив про створення першого у світі грудного молока, культивованого з клітин
- 10 найбільш затребуваних професій в Україні в найближчому майбутньому 1Від програмістів до економістів