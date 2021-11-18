Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Apple дозволить користувачам проводити самостійний ремонт своїх пристроїв

Apple анонсувала послугу Self Service Repair, яка надасть користувачам, яким зручно виконувати ремонт самостійно, доступ до оригінальних запчастин та інструментів Apple
Американська компанія Apple оголосила про можливість проведення користувачами самостійного ремонту її пристроїв, для чого виробник зробить можливим замовлення оригінальних запчастин не тільки авторизованими сервісами.
Apple дозволить користувачам проводити самостійний ремонт своїх пристроїв Фото: з вільних джерел
Про це йдеться в офіційному повідомленні, оприлюдненому компанією в середу.
 
"Apple анонсувала послугу Self Service Repair, яка надасть користувачам, яким зручно виконувати ремонт самостійно, доступ до оригінальних запчастин та інструментів Apple",- зауважується в повідомленні.
 
При цьому уточнюється, що доступ спочатку буде відкритий для лінійок смартфонів iPhone 12 і iPhone 13, а незабаром і для комп’ютерів Mac з чіпами M1. Послуга стане доступною на початку наступного року в США і пошириться на інші країни упродовж 2022-го.
 
На початковому етапі більше уваги буде зосереджено на постачанні модулів, які найчастіше обслуговуються й потребують заміни, такі як дисплеї iPhone, акумулятори й камери.
 
Як повідомлялося, компанія Apple у вересні представила смартфони останньої лінійки iPhone 13-ї серії. Крім того, у жовтні виробник оголосив про випуск комп’ютерів на новітніх чіпах M1 PRO та M1 MAX.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 11 2021 11:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.