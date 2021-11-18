Apple дозволить користувачам проводити самостійний ремонт своїх пристроїв

Apple анонсувала послугу Self Service Repair, яка надасть користувачам, яким зручно виконувати ремонт самостійно, доступ до оригінальних запчастин та інструментів Apple

Американська компанія Apple оголосила про можливість проведення користувачами самостійного ремонту її пристроїв, для чого виробник зробить можливим замовлення оригінальних запчастин не тільки авторизованими сервісами.

Про це йдеться в офіційному повідомленні, оприлюдненому компанією в середу.

"Apple анонсувала послугу Self Service Repair, яка надасть користувачам, яким зручно виконувати ремонт самостійно, доступ до оригінальних запчастин та інструментів Apple",- зауважується в повідомленні.

При цьому уточнюється, що доступ спочатку буде відкритий для лінійок смартфонів iPhone 12 і iPhone 13, а незабаром і для комп’ютерів Mac з чіпами M1. Послуга стане доступною на початку наступного року в США і пошириться на інші країни упродовж 2022-го.

На початковому етапі більше уваги буде зосереджено на постачанні модулів, які найчастіше обслуговуються й потребують заміни, такі як дисплеї iPhone, акумулятори й камери.

Як повідомлялося, компанія Apple у вересні представила смартфони останньої лінійки iPhone 13-ї серії. Крім того, у жовтні виробник оголосив про випуск комп’ютерів на новітніх чіпах M1 PRO та M1 MAX.