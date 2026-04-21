Тім Кук йде з посади CEO Apple

21 квітня 2026, 09:04
Тім Кук йде з посади CEO Apple
Стів Джобс. Фото: infotech.org.ua
Його наступником стане Джон Тернус.

Компанія Apple оголосила про зміну керівництва: з 1 вересня 2026 року генеральним директором стане Джон Тернус, який змінить Тім Кук після 15 років на посаді. 

Про це інформує телеканал CNBC.

Тернус нині обіймає посаду старшого віцепрезидента з інженерії апаратного забезпечення та відповідає за розробку ключових продуктів компанії, зокрема iPhone, Mac, iPad та AirPods. Після призначення він також увійде до ради директорів.

Кук залишатиметься на посаді до кінця літа, щоб забезпечити плавну передачу повноважень, після чого стане виконавчим головою ради директорів. Нинішній голова ради Артур Левінсон перейде на роль провідного незалежного директора.

"Це була найбільша честь у моєму житті – бути генеральним директором Apple", – заявив Кук.

За час його керівництва ринкова капіталізація компанії зросла приблизно у 24 рази й досягла близько 4 трлн доларів.

 
Останні матеріали

Україна б'є по тилу росії. Мета – 100 мільйонів доларів збитків щодня – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Україна б'є по тилу росії. Мета – 100 мільйонів доларів збитків щодня – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 20 квітня 2026, 23:01
Ірландія в кризі. Попередження для Європи – CEPA
Політика
Ірландія в кризі. Попередження для Європи – CEPA
Переклад iPress – 20 квітня 2026, 16:59
Нормалізація водно-сольового балансу: чому це важливо та як цього досягти
Здоров'я
Нормалізація водно-сольового балансу: чому це важливо та як цього досягти
20 квітня 2026, 16:34
5 переваг гігабітного роутера, які впливають на швидкість
Технології
5 переваг гігабітного роутера, які впливають на швидкість
20 квітня 2026, 14:48
Про технології, війну і владу для
Технології
Про технології, війну і владу для "перебудови" Заходу. Palantir опублікував "маніфест", який стрясає Кремнієву долину
Переклад iPress – 20 квітня 2026, 12:29
Німеччина робить ставку на Україну. США пасують – Філліпс О'Брайен
Політика
Німеччина робить ставку на Україну. США пасують – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 20 квітня 2026, 08:14
Коли путін припертий до стіни. Що зробив би Трамп, якби путін ударив по Європі? – Девід Ігнатіус
Політика
Коли путін припертий до стіни. Що зробив би Трамп, якби путін ударив по Європі? – Девід Ігнатіус
Переклад iPress – 17 квітня 2026, 14:25
Нова впевненість в Україні. Захистити себе та інших – Тімоті Еш
Політика
Нова впевненість в Україні. Захистити себе та інших – Тімоті Еш
Переклад iPress – 17 квітня 2026, 12:39
