Тім Кук йде з посади CEO Apple

Його наступником стане Джон Тернус.

Компанія Apple оголосила про зміну керівництва: з 1 вересня 2026 року генеральним директором стане Джон Тернус, який змінить Тім Кук після 15 років на посаді.

Про це інформує телеканал CNBC.

Тернус нині обіймає посаду старшого віцепрезидента з інженерії апаратного забезпечення та відповідає за розробку ключових продуктів компанії, зокрема iPhone, Mac, iPad та AirPods. Після призначення він також увійде до ради директорів.

Кук залишатиметься на посаді до кінця літа, щоб забезпечити плавну передачу повноважень, після чого стане виконавчим головою ради директорів. Нинішній голова ради Артур Левінсон перейде на роль провідного незалежного директора.

"Це була найбільша честь у моєму житті – бути генеральним директором Apple", – заявив Кук.

За час його керівництва ринкова капіталізація компанії зросла приблизно у 24 рази й досягла близько 4 трлн доларів.