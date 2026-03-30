Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Apple заплатить штраф за порушення санкцій проти рф

30 березня 2026, 17:47
Фото: з вільного доступу
Дочірня компанія ADI надіслала два великі платежі російській стрімінговій платформі Okko у червні–липні 2022 року.

Британська влада оштрафувала дочірню компанію Apple – Apple Distribution International (ADI) – на 390 000 фунтів стерлінгів (близько 449 000 євро) за порушення санкцій проти росії. 

Видання Рolitico пише, що ADI надіслала два платежі загальною сумою понад 635 000 фунтів стерлінгів (приблизно 731 000 євро) російській стрімінговій платформі Okko у червні та липні 2022 року.

До травня 2022 року Okko належав Ощадбанку, найбільшому банку росії, проте потім його продали новоствореній російській компанії, щоб уникнути санкцій. Велика Британія запровадила санкції проти Ощадбанку у квітні 2022 року.

Водночас британське Управління з впровадження фінансових санкцій (OFSI) зазначило, що сама Apple Inc. порушень не допустила, а порушення сталося через діяльність ADI, яка добровільно розкрила інформацію про платежі.

 

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється