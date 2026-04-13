Apple готує незвичний колір для iPhone 18 Pro: у мережі з’явилися рендери

Майбутній iPhone 18 Pro може отримати новий відтінок, відмінний від попередніх моделей.

У мережі з’явилися перші візуалізації майбутнього iPhone 18 Pro у новому бордовому відтінку.

Як повідомляє портал PhoneArena, колір буде не яскравим, а темним і ближчим до бордового, що відрізнятиме його від попередніх версій Project RED.

За даними інсайдерів, Apple продовжує експериментувати з палітрою флагманів, відходячи від класичних темних кольорів.

Журналіст Марк Гурман зазначає, що раніше згадані фіолетові та «кавові» варіанти можуть бути лише відтінками нового бордового кольору, а не окремими версіями.

Очікується, що дизайн смартфона загалом не зазнає суттєвих змін, а головний акцент зроблять саме на нових кольорах. Серед можливих оновлень – зменшений виріз Dynamic Island.

Водночас складаний iPhone, який можуть представити разом із цією серією, ймовірно, залишиться у стриманій чорно-білій гамі.

