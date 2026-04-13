Apple готує незвичний колір для iPhone 18 Pro: у мережі з’явилися рендери

13 квітня 2026, 21:48
Apple готує незвичний колір для iPhone 18 Pro: у мережі з’явилися рендери
Фото: EPA/UPG
Майбутній iPhone 18 Pro може отримати новий відтінок, відмінний від попередніх моделей.

У мережі з’явилися перші візуалізації майбутнього iPhone 18 Pro у новому бордовому відтінку.

Як повідомляє портал PhoneArena, колір буде не яскравим, а темним і ближчим до бордового, що відрізнятиме його від попередніх версій Project RED.

За даними інсайдерів, Apple продовжує експериментувати з палітрою флагманів, відходячи від класичних темних кольорів.

Журналіст Марк Гурман зазначає, що раніше згадані фіолетові та «кавові» варіанти можуть бути лише відтінками нового бордового кольору, а не окремими версіями.

Очікується, що дизайн смартфона загалом не зазнає суттєвих змін, а головний акцент зроблять саме на нових кольорах. Серед можливих оновлень – зменшений виріз Dynamic Island.

Водночас складаний iPhone, який можуть представити разом із цією серією, ймовірно, залишиться у стриманій чорно-білій гамі.

На початку весни ми писали, що Apple представить бюджетні MacBook і iPhone 17e.

 

Останні матеріали

Африканська кампанія України. Боротьба з росією на південному кордоні Європи – CEPA
Політика
Африканська кампанія України. Боротьба з росією на південному кордоні Європи – CEPA
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 21:45
Рознесені до біса. Загроза США перекрити Ормузьку протоку створює нове ризиковане протистояння – Wall Street Journal
Політика
Рознесені до біса. Загроза США перекрити Ормузьку протоку створює нове ризиковане протистояння – Wall Street Journal
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 16:13
Венс, путін … Зеленський. Переможці й переможені на тектонічних виборах в Угорщині – Politico
Політика
Венс, путін … Зеленський. Переможці й переможені на тектонічних виборах в Угорщині – Politico
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 12:47
Українці припинили вдавати, що Америка є союзником. І це головне – Філліпс О'Брайен
Політика
Українці припинили вдавати, що Америка є союзником. І це головне – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 09:30
Anthropic обмежила доступ до Mythos через кіберризики. Це новий етап у розвитку ШІ – Bloomberg
Технології
Anthropic обмежила доступ до Mythos через кіберризики. Це новий етап у розвитку ШІ – Bloomberg
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 16:10
Танки та дрони. У Китаю є бойовий план, щоб перемогти армію США – Майкл Пек
Технології
Танки та дрони. У Китаю є бойовий план, щоб перемогти армію США – Майкл Пек
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 14:23
Майбутнє Угорщини визначатимуть селяни. Але чи піде Орбан, якщо програє – CEPA
Політика
Майбутнє Угорщини визначатимуть селяни. Але чи піде Орбан, якщо програє – CEPA
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 11:46
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
Cуспільство
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 12:25
Більше публікацій

