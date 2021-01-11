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WhatsApp припиняє працювати на старих версіях Android

Ми підтримуємо деякі планшети Android з активними SIM-картками, однак не підтримуємо пристрої лише з доступом до Wi-Fi. Вам також знадобиться доступ до мобільних даних, щоб отримувати повідомлення, коли пристрій не підключено до мережі Wi-Fi
Месенджер WhatsApp з 1 листопада більше не підтримуватиме смартфони з ОС Android 4.0.4 та старіших версій.
WhatsApp припиняє працювати на старих версіях Android Фото: з відкритих джерел
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт компанії.
 
Користувачі таких пристроїв більше не зможуть отримувати та переглядати повідомлення, зображення та відео.
 
Для коректної роботи програми потрібний пристрій з Android 4.1 або пізнішою версією ОС, який підтримує функцію прийому SMS-повідомлень та дзвінків для підтвердження номера.
 
"Ми підтримуємо деякі планшети Android з активними SIM-картками, однак не підтримуємо пристрої лише з доступом до Wi-Fi. Вам також знадобиться доступ до мобільних даних, щоб отримувати повідомлення, коли пристрій не підключено до мережі Wi-Fi", - йдеться у повідомленні.
 
Представники WhatsApp рекомендують користувачам зберегти історію чатів на Google-диску, щоб потім перенести дані на інший пристрій. Для цього необхідно в меню програми вибрати: "Більше опцій" - "Налаштування" - "Бесіди" - "Резервна копія чатів - "Резервне копіювання".
 
В результаті програма відправить на електронну скриньку користувача текстовий документ, який містить історію чатів. При експорті історії чатів з медіафайлами можна надіслати до 40 тис. останніх повідомлень або до 10 тис. повідомлень з медіафайлами – обмеження пов'язані з максимально допустимим обсягом електронного листа.
 
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01 11 2021 15:24
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