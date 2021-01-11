ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИМесенджер WhatsApp з 1 листопада більше не підтримуватиме смартфони з ОС Android 4.0.4 та старіших версій.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
WhatsApp припиняє працювати на старих версіях Android
Ми підтримуємо деякі планшети Android з активними SIM-картками, однак не підтримуємо пристрої лише з доступом до Wi-Fi. Вам також знадобиться доступ до мобільних даних, щоб отримувати повідомлення, коли пристрій не підключено до мережі Wi-Fi
Фото: з відкритих джерел
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт компанії.
Користувачі таких пристроїв більше не зможуть отримувати та переглядати повідомлення, зображення та відео.
Для коректної роботи програми потрібний пристрій з Android 4.1 або пізнішою версією ОС, який підтримує функцію прийому SMS-повідомлень та дзвінків для підтвердження номера.
"Ми підтримуємо деякі планшети Android з активними SIM-картками, однак не підтримуємо пристрої лише з доступом до Wi-Fi. Вам також знадобиться доступ до мобільних даних, щоб отримувати повідомлення, коли пристрій не підключено до мережі Wi-Fi", - йдеться у повідомленні.
Представники WhatsApp рекомендують користувачам зберегти історію чатів на Google-диску, щоб потім перенести дані на інший пристрій. Для цього необхідно в меню програми вибрати: "Більше опцій" - "Налаштування" - "Бесіди" - "Резервна копія чатів - "Резервне копіювання".
В результаті програма відправить на електронну скриньку користувача текстовий документ, який містить історію чатів. При експорті історії чатів з медіафайлами можна надіслати до 40 тис. останніх повідомлень або до 10 тис. повідомлень з медіафайлами – обмеження пов'язані з максимально допустимим обсягом електронного листа.
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01 11 2021 15:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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