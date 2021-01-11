WhatsApp припиняє працювати на старих версіях Android

Ми підтримуємо деякі планшети Android з активними SIM-картками, однак не підтримуємо пристрої лише з доступом до Wi-Fi. Вам також знадобиться доступ до мобільних даних, щоб отримувати повідомлення, коли пристрій не підключено до мережі Wi-Fi

Месенджер WhatsApp з 1 листопада більше не підтримуватиме смартфони з ОС Android 4.0.4 та старіших версій.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт компанії.

Користувачі таких пристроїв більше не зможуть отримувати та переглядати повідомлення, зображення та відео.

Для коректної роботи програми потрібний пристрій з Android 4.1 або пізнішою версією ОС, який підтримує функцію прийому SMS-повідомлень та дзвінків для підтвердження номера.

"Ми підтримуємо деякі планшети Android з активними SIM-картками, однак не підтримуємо пристрої лише з доступом до Wi-Fi. Вам також знадобиться доступ до мобільних даних, щоб отримувати повідомлення, коли пристрій не підключено до мережі Wi-Fi", - йдеться у повідомленні.

Представники WhatsApp рекомендують користувачам зберегти історію чатів на Google-диску, щоб потім перенести дані на інший пристрій. Для цього необхідно в меню програми вибрати: "Більше опцій" - "Налаштування" - "Бесіди" - "Резервна копія чатів - "Резервне копіювання".

В результаті програма відправить на електронну скриньку користувача текстовий документ, який містить історію чатів. При експорті історії чатів з медіафайлами можна надіслати до 40 тис. останніх повідомлень або до 10 тис. повідомлень з медіафайлами – обмеження пов'язані з максимально допустимим обсягом електронного листа.