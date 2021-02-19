WhatsApp все ж буде передавати особисті дані у Facebook

Месенджер WhatsApp, нова політика конфіденційності якого обурила користувачів через можливість передачі особистих даних до Facebook, вирішив все ж продовжити її оновлення.

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Reuters.

Компанія спробує надавати користувачам більше інформації щодо нових правил конфіденційності та доволить читати і приймати їх у зручному для кожного темпі

Також у месенджері з’являтимуться постійні нагадування щодо необхідного перегляду нових правил.

WhatsApp є "дочкою" корпорації Facebook. З 2016 року месенджер міг ділитися частиною даних з материнською компанією: номерами телефонів, інформацією про те, чи відкритий та як довго відкритий додаток, даними про активний пристрій.

Проте за новою політикою конфіденційності WhatsApp зможе ділитися з Facebook реєстраційними даними аккаунта користувача, даними про транзакції, службовою інформацією, даними про взаємодії з іншими користувачами в тексті вакансії, інформацією про пристрій, IP-адресою та іншими даними.

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