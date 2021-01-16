WhatsApp відклав дату початку дії нових правил конфіденційності

Месенджер WhatsApp переніс дату набрання чинності оновленої угоди користувача, згідно з якою мав почати передавати персональні дані користувачів компанії Facebook, бо є його частиною.

Про це зазначено у блозі компанії, повідомляє "Громадське".

"Ми вирішили продовжити термін розгляду й ухвалення наших умов користувачів. Ми не маємо наміру блокувати або видаляти будь-чиї акаунти 8 лютого", - йдеться в повідомленні компанії.

У месенджері наголосили, що після анонсу змін отримали "безліч відгуків від користувачів, які залишилися незадоволеними недавнім оновленням". Тим часом в інтернеті з'явилися "чутки й неправдива інформація".

У WhatsApp переконують, що ні сам месенджер, ні Facebook не мають доступу до особистих повідомлень користувачів, а нещодавнє оновлення "жодним чином не порушує ці принципи". Там наголошують, що також не бачать місцеперебування користувачів та не діляться контактами з Facebook.

Натомість оновлення нібито включають нові варіанти, з використанням яких люди повинні будуть повідомляти про бізнес на WhatsApp. У месенджері додають, що попри те, що сьогодні не всі роблять покупки у WhatsApp, там вважають, що "більше людей вирішать це робити в майбутньому, і важливо, щоб люди знали про ці послуги".

Початок дії нових правил конфіденційності з 8 лютого перенесли на 15 травня 2021 року. До цього часу месенджер планує з’ясувати, як з’явилася дезінформація про плани порушити конфіденційність та безпеку у WhatsApp.

Нагадаємо, що месенджер WhatsApp повідомив користувачів, що передаватиме їхні персональні дані компанії Facebook.