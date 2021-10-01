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WhatsApp передаватиме Facebook персональні дані користувачів

Месенджер WhatsApp повідомив користувачів, що передаватиме їхні персональні дані компанії Facebook.
WhatsApp передаватиме Facebook персональні дані користувачів Фото: з відкритих джерел

Про це йдеться в оновленій угоді користувача, передає Укрінформ.

"Як частина компаній Facebook, WhatsApp отримує інформацію від інших компаній Facebook і ділиться нею. Ми можемо використовувати інформацію, яку ми отримуємо від них, а вони можуть використовувати інформацію, якою з ними ділимося ми", - йдеться в повідомленні.

Передавати WhatsApp може реєстраційні дані акаунту, зокрема, номер телефону, дані про транзакції, про взаємодію з іншими користувачами, інформацію про пристрій, IP-адресу тощо.

Користувачі мають погодитись на нову угоду користувача до 8 лютого, інакше WhatsApp просто припинить у них працювати.

Як раніше повідомляло агентство, з 1 січня месенджер WhatsApp через новий апдейт припинив працювати на мільйонах застарілих смартфонів та iPhone.

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10 01 2021 10:16
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