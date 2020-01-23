WhatsApp отримав довгоочікуваний “темний режим”
Про це повідомляє портал The Next Web,передає УКРІНФОРМ.
“WhatsApp нарешті отримав “темний режим” на телефонах, однак тільки для користувачів Android”, - йдеться у повідомленні.
За даними порталу, користувачам iPhone з операційною системою iOS потрібно буде ще трішки почекати.
Зазначається, що функція “темного режиму” нині лише доступна на бета-версії додатку самого месенджера.
Раніше, наприкінці грудня, стало відомо, що WhatsApp незабаром отримає довгоочікувану функцію “темний режим”.
Як повідомлялося, наприкінці листопада соціальна мережа Facebook зробила доступним “темний режим” для деяких користувачів додатку з операційною системою Android.
Нагадаємо, що месенджер WhatsApp з 31 грудня 2019 року не працює на пристроях з операційною системою Windows Phone.
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