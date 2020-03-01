WhatsApp більше не працюватиме на деяких пристроях
Про це повідомили в службі технічної підтримки WhatsApp, повідомляє "Громадське".
Окрім цього з лютого 2020 року додатком не зможуть користуватись власники пристроїв на базі версій Android 2.3.7 і старше і iOS 8 і старше.
Підтримуватимуть роботу месенджера надалі лише на пристроях з версією Android 4.0.3 (Ice Cream Sandwich) і вище, а також на iOS 9 і на новіших версіях.
"Оскільки ми більше не займаємося активною розробкою цих операційних систем, деякі функції можуть стати недоступними у будь-який момент", - йдеться в повідомленні.
Раніше у WhatsApp почали тестувати в бета-версії додатка для Android нову функцію, завдяки якій можна буде автоматично видаляти повідомлення після закінчення певного періоду часу.
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