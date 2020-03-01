WhatsApp більше не працюватиме на деяких пристроях

Підтримуватимуть роботу месенджера надалі лише на пристроях з версією Android 4.0.3 (Ice Cream Sandwich) і вище, а також на iOS 9 і на новіших версіях

Месенджер WhatsApp з 31 грудня 2019 року не працює на пристроях з операційною системою Windows Phone.

Про це повідомили в службі технічної підтримки WhatsApp, повідомляє "Громадське".

Окрім цього з лютого 2020 року додатком не зможуть користуватись власники пристроїв на базі версій Android 2.3.7 і старше і iOS 8 і старше.

Підтримуватимуть роботу месенджера надалі лише на пристроях з версією Android 4.0.3 (Ice Cream Sandwich) і вище, а також на iOS 9 і на новіших версіях.

"Оскільки ми більше не займаємося активною розробкою цих операційних систем, деякі функції можуть стати недоступними у будь-який момент", - йдеться в повідомленні.

Раніше у WhatsApp почали тестувати в бета-версії додатка для Android нову функцію, завдяки якій можна буде автоматично видаляти повідомлення після закінчення певного періоду часу.

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