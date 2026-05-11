Трамп подякував лукашенку за "дружбу" та звільнення політув’язнених

11 травня 2026, 08:07
Президент США Дональд Трамп заявив, що під час останнього звільнення політув’язнених на волю вийшли троє поляків та двоє молдован із білоруської та російської в’язниць.
 
Про це Трамп написав у Truth Social.
 
Президент США заявив, що це відбулося завдяки зусиллям його спеціального посланника Джона Коула.
 
"Ми наполегливо працювали над тим, щоб це звільнення відбулося. Мій друг, президент Польщі Кароль Навроцький, зустрівся зі мною у вересні минулого року і попросив мене допомогти звільнити Анджея Почобута з білоруської в’язниці. Сьогодні Почобут на волі завдяки нашим зусиллям. США допомагають нашим союзникам і друзям. Дякуємо президенту лукашенку за співпрацю та дружбу. Так приємно!" – написав Трамп.
 
Нагадаємо, 28 квітня Польща провела обмін в’язнями із білоруссю у форматі "п’ять на п’ять". Серед звільнених – журналіст Анджей Почобут, який провів у білоруській в’язниці п’ять років за критику білоруського лідера лукашенка.
 
Натомість Польща віддала росії російського археолога Олександра Бутягіна, затриманого на запит України, попри те що раніше польський суд схвалив його екстрадицію в Україну.

 

