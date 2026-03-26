Північна Корея і білорусь підписали договір про дружбу та співпрацю

26 березня 2026, 11:19
Північна Корея і білорусь підписали договір про дружбу та співпрацю
Фото: kp.by
Це перший візит лукашенки до Пхеньяна.

Лідери Північної Кореї та білорусі в четвер, 26 березня, підписали договір про “дружбу та співпрацю”, після того, як Кім Чен Ин "тепло привітав" Аляксандра лукашенку в Пхеньяні.

Про це повідомляє The Guardian.

"Дружні відносини між нашими державами, що зародилися в епоху Радянського Союзу, ніколи не переривалися. Сьогодні, завдяки всебічному та стабільному розвитку, ми вступаємо у принципово новий етап", — цитують слова Лукашенка білоруські ЗМІ.

Північнокорейські ЗМІ писали, що Кім "радо" зустрів лукашенка на початку дводенного візиту, який став продовженням минулорічної зустрічі в Пекіні. Це перший візит лукашенка до КНДР.

Міністр закордонних справ білорусі Максим Риженков заявив, що, окрім договору про дружбу та співробітництво, сторони домовляться про співпрацю в низці галузей — від сільського господарства до інформаційних технологій. Торгівля між двома країнами “скромна”, але сфери для розширення співпраці включають експорт із білорусі фармацевтичних товарів та продуктів харчування до Північної Кореї, зазначив він.

Цей візит має на меті "продемонструвати солідарність" між країнами, що виступають проти західного порядку, заявила Лі Хо-рюн з Корейського інституту оборонного аналізу.

"Кім спробує використати цю нагоду, щоб підвищити свій дипломатичний авторитет і зміцнити солідарність серед так званого антизахідного альянсу", — додала вона.

Президент США Дональд Трамп у свій другий термін прагне налагодити відносини з білоруссю, пом’якшивши санкції та запросивши країну до своєї "Ради миру". А з Кімом Трамп тричі зустрічався під час свого першого терміну в Білому дому. "Ходять чутки" про потенційну нову зустріч, коли президент США відвідає Китай 14-15 травня.

білорусь і Північна Корея є частиною "ініціативи", яку просувають китайський лідер Сі Цзіньпін і російський диктатор владімір путін з метою створення так званого "багатополярного світу", який би поклав край "західній гегемонії". Обидві країни перебувають під західними санкціями, звинувачуються у грубих порушеннях прав людини та підтримують війну рф проти України.

