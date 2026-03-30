Трамп подякував лукашенку за звільнення політв'язнів

30 березня 2026, 11:22
Трамп подякував лукашенку за звільнення політв'язнів
Фото: kp.by
І чекає з ним на зустріч.

Очільник Білого дому Дональд Трамп заявив, що після переговорів його спеціального представника у білорусі Джона Коула з самопроголошеним президентом країни Аляксандром лукашенкою вдалося звільнити ще 250 політичних в'язнів. За його словами, загальна кількість звільнених із травня минулого року перевищила 500 людей.

Про це президент США повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

"Я хотів би висловити високошановану президентові свою найтеплішу ПОДЯКУ за це і з нетерпінням чекаю зустрічі з ним на наступному засіданні Ради миру!", — додав Трамп.

За інформацією The Financial Times, в обмін США погодилися частково зняти санкції з фінансового сектору білорусі, зокрема з Міністерства фінансів, Банку розвитку білорусі, а також трьох компаній калійної галузі — "Білоруськалій", "Білоруська калійна компанія" та "Агророзквіт".

