Трамп уперше прокоментував ситуацію з хантавірусом

08 травня 2026, 12:32
За його словами, Вашингтон має підготувати відповідний звіт.
Президент США Дональд Трамп уперше прокоментував спалах хантавірусу на круїзному лайнері, який прямує на Карибські острови. За його словами, Вашингтон має підготувати відповідний звіт
 
Про це повідомляє Fox News.
 
"Сподіваємося, що ситуація повністю під контролем", – сказав глава Білого дому.
 
Трамп пообіцяв, що найближчим часом Штати "підготують повний звіт про це".
 
"У нас багато людей – багато чудових людей вивчають це питання. Сподіваємося, що все буде добре", – додав він.
 
Хантавірус – група вірусів, яка може передаватися людині через гризунів. Хвороба може викликати серйозні ураження легень, нирок і серця, а деякі форми вірусу мають високий рівень смертності. За даними ВООЗ, найчастіше люди заражаються хантавірусом після контакту із сечею, слиною або випорожненнями інфікованих гризунів. Заразитися також можна через вдихання зараженого пилу під час прибирання закритих або погано вентильованих приміщень. 
 
На борту круїзного лайнера MV Hondius, де раніше виявили спалах хантавірусу, перебувають пʼятеро громадян України. Ознак хвороби в них немає.

 

