Десятки пасажирів круїзного лайнера роз'їхалися по світу ще до виявлення хантавірусу – AP

08 травня 2026, 12:51
Десятки пасажирів круїзного лайнера роз'їхалися по світу ще до виявлення хантавірусу – AP
Хантавірус зазвичай передається гризунами, але у рідкісних випадках може передаватись від людини до людини.
Десятки потенційно інфікованих пасажирів круїзного лайнера MV Hondius роз'їхалися по своїх країнах ще до виявлення спалаху хантавірусу. Їх не оглянули лікарі.
 
Про це повідомляє AP.
 
Органи охорони здоров'я на чотирьох континентах відстежували та контролювали пасажирів, які зійшли з круїзного лайнера, ураженого хантавірусом, до виявлення смертоносного спалаху, а також намагалися знайти інших , хто міг контактувати з ними з того часу.
 
Зазначається, що ВООЗ знайшла частину з цих пасажирів лише через більш ніж два тижні після їх від'їзду. За цей час вони могли спілкуватися з тисячами людей. На мапі зображені країни, куди поїхали пасажири, які зійшли з круїзного лайнера, ураженого хантавірусом, до виявлення смертоносного спалаху.
 
Нагадаємо, круїзний лайнер MV Hondius вимушено зупинився біля узбережжя Кабо-Верде через спалах хантавірусу, який вже призвів до загибелі щонайменше трьох людей. За даними ЗМІ, на борту підтверджено один лабораторний випадок інфекції, ще п’ятеро осіб перебувають під підозрою. Круїз стартував 20 березня в Аргентині та мав завершитися 4 травня. На момент інциденту на судні перебувало близько 150 пасажирів. Першим захворів і помер 70-річний громадянин Нідерландів. Згодом його 69-річна дружина також померла в лікарні у Йоганнесбурзі під час підготовки до евакуації. Третій загиблий – також громадянин Нідерландів, його тіло залишається на борту судна.
 

 

