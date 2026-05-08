Десятки пасажирів круїзного лайнера роз'їхалися по світу ще до виявлення хантавірусу – AP

Десятки потенційно інфікованих пасажирів круїзного лайнера MV Hondius роз'їхалися по своїх країнах ще до виявлення спалаху хантавірусу. Їх не оглянули лікарі.

Органи охорони здоров'я на чотирьох континентах відстежували та контролювали пасажирів, які зійшли з круїзного лайнера, ураженого хантавірусом, до виявлення смертоносного спалаху, а також намагалися знайти інших , хто міг контактувати з ними з того часу.

Зазначається, що ВООЗ знайшла частину з цих пасажирів лише через більш ніж два тижні після їх від'їзду. За цей час вони могли спілкуватися з тисячами людей. На мапі зображені країни, куди поїхали пасажири, які зійшли з круїзного лайнера, ураженого хантавірусом, до виявлення смертоносного спалаху.