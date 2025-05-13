В Мексиці застрелили кандидатку в мери під час передвиборчого виступу у прямому ефірі

Крім кандидатки загинуло ще троє людей.

В мексиканському штаті Веракрус під час передвиборчої кампанії застрелили кандидатку на посаду мера Текістепека Єсенію Лару Гутьєррес.

Внаслідок нападу загинули ще троє осіб, а троє отримали поранення, передає телеканал CNN.

Стрілянина сталася ввечері 11 травня в місті Текістепек під час публічного заходу, який транслювався у прямому ефірі на Facebook.

В момент, коли кандидатка від правлячої партії "Морена" вітається з місцевими жителями і йде вулицею в супроводі прихильників, а натовп скандує гасла - зненацька лунає 20 пострілів.

Генеральна прокуратура штату Веракрус повідомила, що внаслідок нападу загинули четверо людей, зокрема й Гутьєррес, ще троє осіб дістали поранення.

"Ми координуємо свої дії, зокрема з міністром безпеки, і надаємо всю необхідну підтримку в цей виборчий період разом із владою штату Веракрус", – заявила президентка Мексики Клаудія Шейнбаум під час ранкової пресконференції 12 травня.

"Напади на політиків, зокрема кандидатів на місцеві посади, стали поширеним явищем у Мексиці під час виборчого процесу. За даними правозахисної організації Data Cívica, протягом минулого року в країні було зафіксовано рекордні 661 напад на осіб або приміщення, пов’язані з політичною діяльністю. Багато з жертв обіймали або балотувалися на муніципальні посади.

У травні 2024 року в штаті Герреро під час передвиборчого мітингу було вбито кандидата в мери. Через кілька днів застрелили мера міста Котія в штаті Мічоакан, коли вона поверталася додому зі спортзалу. У жовтні вбили новообраного мера Чильпансінго менш ніж за тиждень після обрання", - додала чинна президентка.