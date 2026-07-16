Посол України про напади на українців у Польщі: сподіваюся, це тимчасове явище

Боднар закликав не ототожнювати окремі випадки ворожості із загальним ставленням поляків до українців.

Посол України в Польщі Василь Боднар прокоментував останні випадки нападів і проявів ворожості щодо українців у країні. Він висловив сподівання, що такі ситуації є лише тимчасовим явищем.

Про це український дипломат заявив в ефірі Polsat News.

Зокрема, Боднар згадав інцидент у місті Бельсько-Бяла, де чоловік у громадському транспорті словесно ображав українок.

"Сподіваюся, що це тимчасове явище і воно мине. Уся політична еліта однозначно засуджує таку поведінку", – сказав посол.

За його словами, мільйони українців, які проживають у Польщі, є важливим внеском у розвиток країни. Він наголосив, що останні випадки агресії не свідчать про загальну тенденцію, а є поодинокими проявами.

Водночас дипломат визнав, що через підвищену увагу до української тематики в політичному та медійному просторі такі інциденти отримують значний розголос.

Боднар зазначив, що багато українців переїхали до Польщі через повномасштабну війну та небезпеку в регіонах, які перебувають під постійними обстрілами.

"Я сподіваюся, що після закінчення військових дій більшість наших громадян повернеться до країни, адже у них буде багато роботи та багато справ", – додав він.

Посол також подякував польській владі за реакцію на випадки насильства та прояви ненависті щодо громадян України й висловив сподівання, що подібних інцидентів стане менше.

Інцидент у Бельсько-Бялій стався минулої суботи. У мережі з'явилися відео, на яких чоловік агресивно звертається до 11-річних дівчат із нецензурними висловлюваннями. Пізніше стало відомо, що 54-річний чоловік працював у міському транспортному підприємстві MZK, яке ухвалило рішення припинити з ним співпрацю.

Раніше у Польщі спростували заяви, що українські підлітки самі спровокували напад в автобусі.