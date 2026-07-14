У Польщі спростували заяви, що українські підлітки самі спровокували напад в автобусі

Раніше у мережі поширювали різні версії того, що призвело до нападу поляка на українських дітей.

Конфлікту в польському автобусі, під час якого дорослий чоловік агресивно та вульгарно звертався до українських підліток, передувало його зауваження через закинуті ноги.

Про це повідомили у Міському транспортному підприємстві, яке володіє автобусом, де стався інцидент.

Заяву опублікували через неправдиву інформацію щодо інциденту в автобусі. Раніше у мережі поширювали різні версії того, що призвело до нападу поляка на українських дітей. Серед них – те, що одна з підліток плюнула у нього або якось інакше "спровокувала". Однак Міське транспортне підприємстві, заперечило це: згідно з записом із камер відеоспостереження, одна з потерпілих витягнула ноги в напрямку своєї подруги, яка сиділа на кріслі нижче, повернутому у напрямку руху автобуса. Конфлікту в польському автобусі, під час якого дорослий чоловік агресивно та вульгарно звертався до українських підліток, передувало його зауваження через закинуті ноги.

Про це повідомили у Міському транспортному підприємстві, яке володіє автобусом, де стався інцидент. Заяву опублікували через неправдиву інформацію щодо інциденту в автобусі. Раніше у мережі поширювали різні версії того, що призвело до нападу поляка на українських дітей. Серед них – те, що одна з підліток плюнула у нього або якось інакше "спровокувала". Однак Міське транспортне підприємстві, заперечило це: згідно з записом із камер відеоспостереження, одна з потерпілих витягнула ноги в напрямку своєї подруги, яка сиділа на кріслі нижче, повернутому у напрямку руху автобуса. Тоді нападник підійшов до потерпілих і, як припускають, зробив їм зауваження. Ті послухалися і опустили ноги, а одна з них сіла на сидіння поруч із подругою.

"Така ситуація – хоча й така, що не відповідала прийнятим стандартам, – на думку компанії, не відрізнялася від поведінки, яку щодня можна спостерігати серед молоді, що користується нашими автобусами. Крім того, аналіз запису показав, що ця ситуація не порушувала комфорту інших пасажирів, оскільки молоді пасажирки переважно були зайняті користуванням мобільними телефонами", – наголошують у Міському транспортному підприємстві.

Після цього нападник спостерігав за потерпілими без будь-якої додаткової реакції, але в один момент, не будучи спровокованим жодною поведінкою, почав імпульсивно реагувати, використовуючи нецензурні слова та вигуки. При цьому вважають, що між однією ситуацією та іншою не було прямого причинно-наслідкового зв’язку, і наголошують, що незалежно від обставин, які передували інциденту, "ніщо не виправдовує словесної агресії або поведінки, що має ознаки дискримінації".

"Усі коментарі, які з’являються в мережі та посилаються на нібито свідків, стверджуючи, що потерпілі начебто провокували ситуацію, не відповідають подіям, зафіксованим на записах. Їх поширення завдає шкоди репутації компанії. Ми категорично підкреслюємо, що, на нашу думку, реакція нападника, дорослого чоловіка, у жодному разі не може бути виправдана описаною вище поведінкою неповнолітніх через її очевидну невідповідність і непропорційність", – йдеться в заяві.

За словами керівниці відділу маркетингу Міського транспортного підприємства Бельсько-Бялої Наталії Олейнічак, яку цитує TVN24, нападника, працівника компанії, який тривалий час перебував на лікарняному, найближчим часом звільнять. Раніше він уже мав отримати догану за суперечку з пасажиром, однак підприємство не встигло вручити її через його лікарняний. Мер Бельсько-Бялої Ярослав Клімашевський повідомляв, що директор Міського транспортного підприємства зустрівся з постраждалими дітьми та запропонував їм, зокрема, річні безкоштовні автобусні квитки.

Нагадаємо, що у польському місті Бельсько-Бяла невідомий чоловік словесно напав на групу українських дівчаток, вимагаючи, аби ті поверталися до України, та називаючи їх вульгарними словами.