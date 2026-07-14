Гендиректор "Укроборонпрому" Сметанін йде з посади після трагедії у Вишневому

Відставка відбулася після серії кадрових рішень в оборонній галузі.

Після вибухів на складі боєприпасів у Вишневому та хвилі кадрових змін в оборонній галузі "Укроборонпром" залишив ще один високопосадовець.

Про це йдеться у дописі у Telegram генерального директора Акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" Германа Сметаніна.

У своєму дописі Сметанін повідомив, що завершує роботу на посаді генерального директора товариства.

"Сьогодні завершую роботу на посаді генерального директора Акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість". Для мене було честю очолювати найбільшу оборонну компанію України", – написав він.