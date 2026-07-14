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Гендиректор "Укроборонпрому" Сметанін йде з посади після трагедії у Вишневому

14 липня 2026, 16:35
Гендиректор
Фото: Герман Сметанін/Facebook
Відставка відбулася після серії кадрових рішень в оборонній галузі.
Після вибухів на складі боєприпасів у Вишневому та хвилі кадрових змін в оборонній галузі "Укроборонпром" залишив ще один високопосадовець.
 
Про це йдеться у дописі у Telegram генерального директора Акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" Германа Сметаніна.
 
У своєму дописі Сметанін повідомив, що завершує роботу на посаді генерального директора товариства.
 
"Сьогодні завершую роботу на посаді генерального директора Акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість". Для мене було честю очолювати найбільшу оборонну компанію України", – написав він.
 
За словами Сметаніна, головним досягненням за час роботи стала сильна професійна команда підприємства та його виробничих майданчиків. Він також подякував президенту України, уряду, Верховній Раді, РНБО, Генеральному штабу, Збройним силам України, силовим відомствам, а також українським зброярам, конструкторам, інженерам і партнерам, які працювали над розвитком вітчизняного оборонно-промислового комплексу.
 
Окремі слова вдячності Сметанін висловив рідним за підтримку та побажав новому керівнику й колективу успіхів у виконанні державної місії. Причини своєї відставки він не уточнив.
 
відставкаУкроборонпром

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