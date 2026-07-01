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Рада ухвалила закон про Національний пантеон

01 липня 2026, 12:56
Рада ухвалила закон про Національний пантеон
Фото: Reuters
До пантеону увійдуть президенти, головнокомандувачі УПА та ЗСУ, нобелівські лауреати та видатні діячі культури і науки.

Верховна Рада України на засіданні 1 липня прийняла законопроєкт "Про Український національний пантеон", внесений у неділю президентом Зеленським. Рішення підтримали 287 народних депутатів.

Про це повідомили в соцмережах парламенту.

Законопроєкт передбачає, що національний пантеон буде створено в Києві як місце ушанування найвидатніших представників української нації. До нього зможуть потрапити глави держав від Русі до сучасної України, президенти України, крім усунутих через імпічмент, головнокомандувачі збройних сил УНР, Української галицької армії, "Карпатської Січі" та УПА, а також головнокомандувачі ЗСУ під час Війни за незалежність.

Також до пантеону зможуть потрапити особи, які зробили винятковий внесок у здобуття незалежності, державотворення, формування нації, культури, науки та спорту, нобелівські лауреати та діячі науки або культури світового рівня, пов'язані з Україною. У виняткових випадках разом з видатними особами можуть бути поховані й члени їх сімей першого ступеня споріднення.

Водночас до пантеону не зможуть потрапити діячі, щодо яких ухвалено обвинувальний вирок за злочини проти національної безпеки України та проти миру, а також ті, на кого поширюються обмеження законів про декомунізацію, деколонізацію та заборону пропаганди тоталітарних режимів.

Верховна РадаУПАВолодимир Зеленськийпантеон

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