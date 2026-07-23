НАТО схвалило масштабну програму на €27 млрд для оборони Європи

Проєкт передбачає оновлення тисяч кілометрів трубопроводів і будівництво нових об’єктів.

Посли всіх 32 країн-членів НАТО затвердили програму вартістю 27 млрд євро, яка передбачає масштабну модернізацію системи зберігання, транспортування та розподілу військового пального.

Про це повідомив Альянс після засідання Північноатлантичної ради.

Інвестиції спрямують на оновлення наявної інфраструктури, будівництво нових паливних сховищ і трубопроводів, насамперед у східній та південно-східній частинах НАТО. У Брюсселі наголошують, що це дозволить забезпечити війська паливом для підтримання високої бойової готовності.

За даними видання, переговори щодо проєкту тривали кілька місяців. Остаточного компромісу вдалося досягти після того, як Туреччина відмовилася від намірів блокувати рішення.

Програма передбачає модернізацію мережі трубопроводів загальною протяжністю близько 10 тисяч кілометрів, створеної ще за часів холодної війни. Її планують інтегрувати з паливною інфраструктурою нових країн-членів НАТО у Східній та Північній Європі.

У НАТО зазначають, що це буде найбільший і найдорожчий спільно фінансований інфраструктурний проєкт за всю історію Альянсу. Реалізація програми триватиме до 30 років і охопить десятки окремих об'єктів.

Крім того, союзники погодили збільшити спільний бюджет НАТО на 2027 рік до 6,5 млрд євро. Для порівняння, бюджет організації на 2026 рік становив 5,3 млрд євро. Також країни-члени затвердили пріоритети спільних інвестицій Альянсу на наступні п'ять років.