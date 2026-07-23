Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

НАТО схвалило масштабну програму на €27 млрд для оборони Європи

23 липня 2026, 10:41
НАТО схвалило масштабну програму на €27 млрд для оборони Європи
Джерело: ua.news
Проєкт передбачає оновлення тисяч кілометрів трубопроводів і будівництво нових об’єктів.

Посли всіх 32 країн-членів НАТО затвердили програму вартістю 27 млрд євро, яка передбачає масштабну модернізацію системи зберігання, транспортування та розподілу військового пального.

Про це повідомив Альянс після засідання Північноатлантичної ради.

Інвестиції спрямують на оновлення наявної інфраструктури, будівництво нових паливних сховищ і трубопроводів, насамперед у східній та південно-східній частинах НАТО. У Брюсселі наголошують, що це дозволить забезпечити війська паливом для підтримання високої бойової готовності.

За даними видання, переговори щодо проєкту тривали кілька місяців. Остаточного компромісу вдалося досягти після того, як Туреччина відмовилася від намірів блокувати рішення.

Програма передбачає модернізацію мережі трубопроводів загальною протяжністю близько 10 тисяч кілометрів, створеної ще за часів холодної війни. Її планують інтегрувати з паливною інфраструктурою нових країн-членів НАТО у Східній та Північній Європі.

У НАТО зазначають, що це буде найбільший і найдорожчий спільно фінансований інфраструктурний проєкт за всю історію Альянсу. Реалізація програми триватиме до 30 років і охопить десятки окремих об'єктів.

Крім того, союзники погодили збільшити спільний бюджет НАТО на 2027 рік до 6,5 млрд євро. Для порівняння, бюджет організації на 2026 рік становив 5,3 млрд євро. Також країни-члени затвердили пріоритети спільних інвестицій Альянсу на наступні п'ять років.

 

ЄвропаНАТО

Останні матеріали

Посада на продаж. Як Трамп заробляє на президентстві через Truth Social – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Посада на продаж. Як Трамп заробляє на президентстві через Truth Social – Wall Street Journal
Переклад iPress – 23 липня 2026, 13:12
Хибний вибір між Європою та Азією. Прості географічні протиставлення не допоможуть США протидіяти загрозам – Девід Кетлер
Політика
Хибний вибір між Європою та Азією. Прості географічні протиставлення не допоможуть США протидіяти загрозам – Девід Кетлер
Переклад iPress – 23 липня 2026, 11:19
Україна переносить війну вглиб росії. Як кремль може відповісти на далекобійні удари – Леся Бідочко та Андреас Умланд
Політика
Україна переносить війну вглиб росії. Як кремль може відповісти на далекобійні удари – Леся Бідочко та Андреас Умланд
Переклад iPress – 23 липня 2026, 08:20
Санкційне протистояння після Орбана. Чому столиці ЄС більше не можуть ховатися за Будапештом – Politico
Політика
Санкційне протистояння після Орбана. Чому столиці ЄС більше не можуть ховатися за Будапештом – Politico
Переклад iPress – 22 липня 2026, 15:39
ППО тане, дизель зникає, склади горять, а пшениця гнитиме на полі. рф платить за війну – Дональд Гілл
Cуспільство
ППО тане, дизель зникає, склади горять, а пшениця гнитиме на полі. рф платить за війну – Дональд Гілл
Переклад iPress – 22 липня 2026, 12:14
Технології
"Доступна маса". Формується ринок недорогих крилатих ракет – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 22 липня 2026, 08:31
BETKING став стратегічним партнером Української Прем'єр-Ліги
LifeStyle
BETKING став стратегічним партнером Української Прем'єр-Ліги
21 липня 2026, 18:37
Захід воює на три фронти й виснажує власні ресурси. Як росія, Іран і Китай використовують його перенапруження – Мік Раян
Політика
Захід воює на три фронти й виснажує власні ресурси. Як росія, Іран і Китай використовують його перенапруження – Мік Раян
Переклад iPress – 21 липня 2026, 15:01
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється