Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Прем’єр Ірландії прибув до Києва на тлі головування в Раді ЄС

23 липня 2026, 09:52
Прем’єр Ірландії прибув до Києва на тлі головування в Раді ЄС
irishexaminer.com
Він відвідає пошкоджені російськими ударами райони та проведе переговори з українським керівництвом.

Прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін, чия країна цього півріччя головує у Раді Європейського Союзу, у четвер прибув із візитом до Києва. 

У столиці України він проведе переговори з президентом Володимиром Зеленським та представниками української влади, пише Irish Examiner.

Під час візиту Мартін також відвідає Верховну Раду, де зустрінеться зі спікером Русланом Стефанчуком. Сторони обговорять переговорний процес щодо вступу України до ЄС, а також виконання плану внутрішніх реформ.

Окрім цього, прем’єр Ірландії проведе зустріч із главою українського уряду Сергієм Корецьким, який обійняв посаду минулого тижня.

У межах поїздки Мартін відвідає райони Києва, які постраждали через російські атаки, а також поспілкується з представниками міжнародних організацій і благодійних фондів, що за підтримки Ірландії допомагають постраждалим.

Також прем’єр зустрінеться з представниками ірландської громади в Україні.

Напередодні візиту Міхол Мартін заявив, що його поїздка має продемонструвати «незмінну солідарність ЄС та Ірландії з урядом України та українським народом».

"Україна продовжує демонструвати надзвичайну стійкість і мужність перед обличчям невпинних російських атак, які останніми тижнями посилилися в Києві та інших частинах країни", – заявив прем’єр Ірландії.

За його словами, підтримка України є одним із ключових пріоритетів головування Ірландії в Раді ЄС.

"Цей візит дає можливість безпосередньо дізнатися від президента Зеленського та прем’єр-міністра Корецького про ситуацію на місцях і потреби українського уряду", – додав Мартін.

 

Останні матеріали

Україна переносить війну вглиб росії. Як кремль може відповісти на далекобійні удари – Леся Бідочко та Андреас Умланд
Політика
Україна переносить війну вглиб росії. Як кремль може відповісти на далекобійні удари – Леся Бідочко та Андреас Умланд
Переклад iPress – 23 липня 2026, 08:20
Санкційне протистояння після Орбана. Чому столиці ЄС більше не можуть ховатися за Будапештом – Politico
Політика
Санкційне протистояння після Орбана. Чому столиці ЄС більше не можуть ховатися за Будапештом – Politico
Переклад iPress – 22 липня 2026, 15:39
ППО тане, дизель зникає, склади горять, а пшениця гнитиме на полі. рф платить за війну – Дональд Гілл
Cуспільство
ППО тане, дизель зникає, склади горять, а пшениця гнитиме на полі. рф платить за війну – Дональд Гілл
Переклад iPress – 22 липня 2026, 12:14
Технології
"Доступна маса". Формується ринок недорогих крилатих ракет – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 22 липня 2026, 08:31
BETKING став стратегічним партнером Української Прем'єр-Ліги
LifeStyle
BETKING став стратегічним партнером Української Прем'єр-Ліги
21 липня 2026, 18:37
Захід воює на три фронти й виснажує власні ресурси. Як росія, Іран і Китай використовують його перенапруження – Мік Раян
Політика
Захід воює на три фронти й виснажує власні ресурси. Як росія, Іран і Китай використовують його перенапруження – Мік Раян
Переклад iPress – 21 липня 2026, 15:01
Іран навчився відповідати Трампу ударом по світових ринках. Чому нова війна може вийти з-під контролю – Тімоті Еш
Політика
Іран навчився відповідати Трампу ударом по світових ринках. Чому нова війна може вийти з-під контролю – Тімоті Еш
Переклад iPress – 21 липня 2026, 12:53
Зеленський вистрілив собі в ногу. Кремль у захваті – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Зеленський вистрілив собі в ногу. Кремль у захваті – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 21 липня 2026, 08:39
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється