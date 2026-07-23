Прем’єр Ірландії прибув до Києва на тлі головування в Раді ЄС

Він відвідає пошкоджені російськими ударами райони та проведе переговори з українським керівництвом.

Прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін, чия країна цього півріччя головує у Раді Європейського Союзу, у четвер прибув із візитом до Києва.

У столиці України він проведе переговори з президентом Володимиром Зеленським та представниками української влади, пише Irish Examiner.

Під час візиту Мартін також відвідає Верховну Раду, де зустрінеться зі спікером Русланом Стефанчуком. Сторони обговорять переговорний процес щодо вступу України до ЄС, а також виконання плану внутрішніх реформ.

Окрім цього, прем’єр Ірландії проведе зустріч із главою українського уряду Сергієм Корецьким, який обійняв посаду минулого тижня.

У межах поїздки Мартін відвідає райони Києва, які постраждали через російські атаки, а також поспілкується з представниками міжнародних організацій і благодійних фондів, що за підтримки Ірландії допомагають постраждалим.

Також прем’єр зустрінеться з представниками ірландської громади в Україні.

Напередодні візиту Міхол Мартін заявив, що його поїздка має продемонструвати «незмінну солідарність ЄС та Ірландії з урядом України та українським народом».

"Україна продовжує демонструвати надзвичайну стійкість і мужність перед обличчям невпинних російських атак, які останніми тижнями посилилися в Києві та інших частинах країни", – заявив прем’єр Ірландії.

За його словами, підтримка України є одним із ключових пріоритетів головування Ірландії в Раді ЄС.

"Цей візит дає можливість безпосередньо дізнатися від президента Зеленського та прем’єр-міністра Корецького про ситуацію на місцях і потреби українського уряду", – додав Мартін.