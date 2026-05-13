США готують ракету-вбивцю кораблів
13 травня 2026, 09:35
Фото: з вільного доступу
Йдеться про нову версію гіперзвукової ракети ARRW, здатну вражати рухомі цілі.
Програма гіперзвукової ракети повітряного базування AGM-183A ARRW, яку раніше намагалися закрити, отримує розвиток. У рамках нового етапу розробки ВПС США планують створити модернізовану версію ракети, здатну вражати рухомі цілі, включаючи кораблі, що особливо важливо в контексті можливого конфлікту в Тихоокеанському регіоні.
Про це пише TWZ.
Ще кілька років тому ARRW (Air-launched Rapid Response Weapon) фактично вважалася невдалим проєктом. У 2023 році ВПС США заявили про намір припинити її розробку після серії невдалих випробувань і зосередитися на альтернативній системі – гіперзвуковій крилатій ракеті HACM. Однак програму остаточно не закрили. У наступні роки її переглянули, відновили фінансування та перейшли до закупівлі ракет для обмеженого оперативного застосування. Тепер мова йде вже про наступний крок – версію Increment 2.
Згідно з бюджетними документами Пентагону на 2027 фінансовий рік, на розвиток нової модифікації планується виділити близько 296 млн доларів. Ці кошти спрямують на розробку та випробування версії ARRW Increment 2, інтеграцію головки самонаведення (seeker), додавання каналу передачі даних (data link) та модернізацію конструкції й зниження вартості виробництва.
Головна зміна – перехід від удару тільки по фіксованих цілях до ураження рухомих об'єктів, йдеться в публікації.
Поточна версія ARRW – це гіперзвуковий плануючий блок (boost-glide vehicle). Ракета розганяється прискорювачем, після чого бойовий блок відокремлюється і летить до цілі по високошвидкісній траєкторії в атмосфері, маневруючи на шляху. Швидкість, непередбачуваність траєкторії та здатність маневрувати роблять такі ракети вкрай складними для перехоплення. Особливий акцент у програмі робиться на потенційний конфлікт в Індо-Тихоокеанському регіоні. У разі протистояння з Китаєм США потребуватимуть швидкого ураження великих морських цілей, можливості пробивати ешелоновану ППО, скорочення часу реакції противника.
Нова версія ARRW розглядається як інструмент проти авіаносців, великих десантних кораблів і мобільних ракетних систем. Окремо зазначається, що Китай активно розвиває власні гіперзвукові системи, включаючи протикорабельні варіанти, що посилює гонку озброєнь.