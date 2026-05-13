США готують ракету-вбивцю кораблів

Йдеться про нову версію гіперзвукової ракети ARRW, здатну вражати рухомі цілі.

Програма гіперзвукової ракети повітряного базування AGM-183A ARRW, яку раніше намагалися закрити, отримує розвиток. У рамках нового етапу розробки ВПС США планують створити модернізовану версію ракети, здатну вражати рухомі цілі, включаючи кораблі, що особливо важливо в контексті можливого конфлікту в Тихоокеанському регіоні.

Ще кілька років тому ARRW (Air-launched Rapid Response Weapon) фактично вважалася невдалим проєктом. У 2023 році ВПС США заявили про намір припинити її розробку після серії невдалих випробувань і зосередитися на альтернативній системі – гіперзвуковій крилатій ракеті HACM. Однак програму остаточно не закрили. У наступні роки її переглянули, відновили фінансування та перейшли до закупівлі ракет для обмеженого оперативного застосування. Тепер мова йде вже про наступний крок – версію Increment 2.