ЄС відкладає пропозицію щодо повної відмови від російської нафти
24 березня 2026, 19:07
Фото: Укрінформ
З порядку денного Європейської комісії на квітень зникла презентація довгоочікуваної пропозиції щодо постійної заборони імпорту російської нафти.
Про це пише Reuters.
Пропозиція є частиною дорожньої карти REPowerEU — це стратегічний план Єврокомісії, як поступово позбутися енергетичної залежності від росії. ЄС уже погодився назавжди припинити імпорт російського газу (останні постачання мають бути восени 2027 року). А от припинення імпорту російської нафти запланували до кінця 2027-го.
Попередньо планувалося, що Єврокомісія представить юридичну пропозицію щодо нафти 15 квітня. Але тепер цю дату вилучили з календаря.
"У мене немає нової дати, яку я можу назвати. Можу вас запевнити, що ми залишаємося відданими цій пропозиції", — заявила Анна-Кайса Ітконен, речниця ЄК з питань енергетики.
Неназваний посадовець ЄС повідомив Reuters, що пропозицію відклали через "поточні геополітичні події" — очевидно, американо-ізраїльські удари по Ірану, які вплинули на світовий ринок нафти. Але у ЄС переконують, що пропозицію не було скасовано і вона все одно буде опублікована.
Як зазначається, ЄС імпортував лише 1% своєї нафти з росії до останнього кварталу 2025 року, скоротивши імпорт після повномасштабного вторгнення рф в Україну у 2022 році. Але Євросоюз хоче закріпити повну відмову від російської нафти в законодавстві. Так вона залишиться чинною, навіть якщо мирна угода щодо війни в Україні призведе до скасування санкцій проти рф.