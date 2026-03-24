ЄС відкладає пропозицію щодо повної відмови від російської нафти

З порядку денного Європейської комісії на квітень зникла презентація довгоочікуваної пропозиції щодо постійної заборони імпорту російської нафти.

Пропозиція є частиною дорожньої карти REPowerEU — це стратегічний план Єврокомісії, як поступово позбутися енергетичної залежності від росії. ЄС уже погодився назавжди припинити імпорт російського газу (останні постачання мають бути восени 2027 року). А от припинення імпорту російської нафти запланували до кінця 2027-го.

Попередньо планувалося, що Єврокомісія представить юридичну пропозицію щодо нафти 15 квітня. Але тепер цю дату вилучили з календаря.