росія оскаржила в суді ООН причетність до збиття рейсу МН17

Рішення ІСАО назвали "безпідставним" і таким, яке було ухвалене за "кон’юнктурними політичними мотивами"

росія 18 вересня оскаржила в Міжнародному суді ООН рішення Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО) про причетність москви до збиття рейсу MH17 у липні 2014 року.

Про це повідомило російське Міністерство закордонних справ.

Там назвали рішення ІСАО назвали "безпідставним" і таким, яке було ухвалене за "кон’юнктурними політичними мотивами".

У росії також скаржаться, що Рада ІСАО врахувала "вельми сумнівні результати технічного і кримінального розслідувань під егідою зацікавленої сторони — Нідерландів, спираючись на підтасовані "факти", надані головним чином ще однією зацікавленою стороною — Україною".