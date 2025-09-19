Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
росія оскаржила в суді ООН причетність до збиття рейсу МН17

19 вересня 2025, 08:07
росія оскаржила в суді ООН причетність до збиття рейсу МН17
Фото: з вільних джерел
Рішення ІСАО назвали "безпідставним" і таким, яке було ухвалене за "кон’юнктурними політичними мотивами"
росія 18 вересня оскаржила в Міжнародному суді ООН рішення Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО) про причетність москви до збиття рейсу MH17 у липні 2014 року.
 
Про це повідомило російське Міністерство закордонних справ.
 
Там назвали рішення ІСАО назвали "безпідставним" і таким, яке було ухвалене за "кон’юнктурними політичними мотивами".
 
У росії також скаржаться, що Рада ІСАО врахувала "вельми сумнівні результати технічного і кримінального розслідувань під егідою зацікавленої сторони — Нідерландів, спираючись на підтасовані "факти", надані головним чином ще однією зацікавленою стороною — Україною".
 
Нагадаємо, що 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю зазнав катастрофи лайнер Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур. Загинули всі 298 осіб, що перебували на борту.
 
Міжнародні слідчі встановили, що літак було збито ракетою, випущеною із зенітного ракетного комплексу "Бук-М1", який російські військові розмістили поблизу міста Шахтарськ.
 
У 2022 році суд визнав винними у знищенні лайнера низку російських військових, а також членів терористичної організації "ДНР", зокрема терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна.
 
У липні 2025 року ЄСПЛ визнав росію відповідальною за численні порушення прав людини під час війни та збиття рейсу MH17.
 
Однак у росії цинічно заявили, що не мають наміру виконувати це рішення ЄСПЛ.

 

