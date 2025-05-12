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росію визнали відповідальною за збиття рейсу MH17

12 травня 2025, 21:32
росію визнали відповідальною за збиття рейсу MH17
Фото: reuters.com
Тоді ж росія заявила про одностороннє припинення участі у спорі в Міжнародній організації цивільної авіації.

Сьогодні, 12 травня, Рада Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) поклала на росію відповідальність за збиття пасажирського літака рейсу MH17 в липні 2014 року на Донбасі. 

Про це повідомила пресслужба уряду Нідерландів.

Рада ІСАО ухвалила рішення, яке було ініційовае Нідерландами та Австралією в березні 2022 року проти рф щодо збиття рейсу MH17 17 липня 2014 року.

В рішенні йдеться, що росія порушила Чиказьку конвенцію про міжнародну цивільну авіацію, оскільки вона незаконно застосувала своє озброєння проти пасажирського літака.

Тепер Рада має визначити форми відшкодування з боку рф, але спершу ІСАО має зобовʼязати росію розпочати переговори з Нідерландами та Австралією і сприяти цьому процесу.

Нагадаємо, що влітку 2024 року росія заявила про одностороннє припинення участі у спорі в Міжнародній організації цивільної авіації.

В липні 2014 року в небі над тимчасово окупованою частиною Донецької області було збито пасажирський Boeing 777 Malaysia Airlines, що летів з Амстердама до Куала-Лумпура. Загинули всі 298 осіб, що перебували на борту.

Влітку минулого року в річницю катастрофи MH17 глава МЗС України заявив, що росія відповість за свої злочини.

 

РосіяMH17

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