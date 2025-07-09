ЄСПЛ визнав росію винною у масових порушеннях прав людини та збитті рейсу MH17

Окремо ЄСПЛ підтвердив: рейс MH17 був збитий російським ЗРК "Бук", який був доставлений з території рф на Донбас, і саме росія несе за це пряму відповідальність.

9 липня 2025 року Велика палата Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) винесла історичне рішення у великій міждержавній справі, що об’єднує скарги України та Нідерландів проти росії. Суд одностайно визнав російську федерацію винною у численних грубих порушеннях прав людини на окупованих територіях України з 2014 року, а також у збитті пасажирського авіалайнера рейсу MH17.

Про це повідомляє AP.

Справа включає чотири міждержавних подання:

Україна проти росії (№ 8019/16) – стосується порушень під час конфлікту на Донбасі, включаючи збиття MH17, тортури, примусову працю;

Україна проти росії (№ 43800/14) – незаконне вивезення українських дітей до рф у 2014 році;

Нідерланди проти росії (№ 28525/20) – відповідальність за збиття MH17;

Україна проти росії (№ 11055/22) – масові порушення прав людини після повномасштабного вторгнення у 2022 році.

ЄСПЛ підтвердив свою юрисдикцію щодо подій, які відбувалися до 16 вересня 2022 року — дати, коли росія офіційно вийшла з Європейської конвенції з прав людини.

Суд встановив, що порушення з боку рф мали масовий і системний характер. Серед них: свавільні страти, тортури, нелюдське поводження, депортація цивільного населення, фільтраційні заходи, придушення української ідентичності, включно через систему освіти.

Окремо ЄСПЛ підтвердив: рейс MH17 був збитий російським ЗРК "Бук", який був доставлений з території рф на Донбас, і саме росія несе за це пряму відповідальність.

17 липня 2014 року пасажирський літак Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий над окупованою територією Донеччини. Загинули всі 298 людей на борту.

У листопаді 2022 року Окружний суд Гааги визнав винними у знищенні літака трьох осіб: Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського та Леоніда Харченка. Четвертого обвинуваченого, Олега Пулатова, виправдали. Всі засуджені та росія заперечують свою причетність до трагедії.

У травні 2025 року Рада Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) офіційно поклала відповідальність за збиття MH17 на росію.

Рішення ЄСПЛ стало черговим потужним кроком на міжнародному рівні в напрямку притягнення росії до відповідальності за її дії проти України та цивільного населення.