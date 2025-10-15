Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
москва не заплатить Грузії компенсацію, призначену ЄСПЛ за війну 2008 року

15 жовтня 2025, 20:58
москва не заплатить Грузії компенсацію, призначену ЄСПЛ за війну 2008 року
Стоп росія
Незважаючи на вихід росії з ЄСПЛ 2022 року, рішення суду рано чи пізно доведеться виконувати.

росія не виконуватиме рішення Європейського суду з прав людини про виплату Грузії компенсації у зв'язку з подіями 2008 року, повідомляють 15 жовтня російські ЗМІ. Вердикт ЄСПЛ, що зобов'язує росію виплатити Грузії 253 млн євро у зв'язку з військовими діями 2008 року, для росії не є основоположним, вважають чиновники в Кремлі.

Як повідомляє Euractiv, Європейський суд із прав людини 14 жовтня зобов'язав росію виплатити Грузії за позовом 2018 року понад чверть мільярда євро за перешкоджання вільному пересуванню людей до грузинських регіонів Абхазію і Південну Осетію, які москва визнала незалежними після війни з Тбілісі 2008 року.

Суд (ЄСПЛ) заявив, що росія допустила порушення, включно з надмірним застосуванням сили, жорстоким поводженням, незаконним затриманням і незаконними обмеженнями повсякденного пересування через адміністративний кордон між територіями, контрольованими Грузією, і грузинськими регіонами, які підтримуються росією, що відкололися.

Південна Осетія і Абхазія, як і раніше, перебувають поза контролем грузинської держави і перебувають під впливом росії.

Суд, що базується у Страсбурзі, ухвалив, що москва має виплатити трохи більше ніж 253 мільйони євро за шкоду, завдану більш ніж 29 тисячам постраждалих.

Диктатор владімір путін у червні 2022 року підписав закон, за яким рішення ЄСПЛ, винесені після 15 березня 2022 року, тобто після припинення повноважень росії в Раді Європи, не підлягають виконанню в росії. Але хоча росія вийшла зі складу ЄСПЛ 2022 року після вторгнення в Україну, суд заявив, що вона залишається відповідальною за всі порушення, вчинені до цього моменту.

ГрузіяЄСПЛросія окупанти

