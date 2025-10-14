Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ЄСПЛ зобов’язав рф виплатити Грузії компенсацію за порушення прав людини після війни 2008 року

14 жовтня 2025, 16:35
ЄСПЛ зобов’язав рф виплатити Грузії компенсацію за порушення прав людини після війни 2008 року
Фото: з вільних джерел
Компенсації мають отримати понад 29 тисяч постраждалих.
Європейський суд із прав людини постановив, що рф має компенсувати Грузії понад 253 млн євро за систематичні порушення прав людини після війни 2008 року.  
 
Про це повідомляє Радіо Свобода.
 
Рішення у справі "Грузія проти росії (IV)" суд ухвалив у квітні 2024 року, а 14 жовтня уточнив розмір компенсацій.
 
ЄСПЛ нагадав, що встановив систематичний характер порушень Європейської конвенції з прав людини з боку росії, серед яких надмірне застосування сили, тортури та жорстоке поводження, незаконні затримання, обмеження свободи пересування та доступу до будинків, землі та родин, заборона на навчання грузинською мовою. 
 
Компенсації присуджено понад 29 тисячам постраждалих.
 
Суд зазначив, що уряд Грузії має впродовж 18 місяців після отримання виплат від росії створити ефективний механізм розподілу компенсацій між постраждалими.
 
ЄСПЛ також зазначив, що Комітет міністрів Ради Європи продовжує здійснювати нагляд за виконанням рішень суду щодо росії. Згідно зі статтею 46 (обов’язкова сила та виконання постанов), росія, як і раніше, зобов’язана виконувати рішення щодо подій, які відбулися до 16 вересня 2022 року – дати, коли вона перестала бути учасником Європейської конвенції про захист прав людини.
 
російська влада своєю чергою неодноразово заявляла, що не виконуватиме рішень ЄСПЛ, ухвалених після 16 березня 2022 року.
 
Рішення ЄСПЛ прокоментували у міністерстві юстиції Грузії. Відомство привітало народ Грузії з "історичною перемогою", назвавши рішення "логічним продовженням історичних справ, виграних Грузією проти росії".
 
Грузія подала позов проти рф до ЄСПЛ 21 серпня 2018 року. У ньому йшлося про "масові утиски грузинського населення", про "адміністративну практику затримань, нападів та вбивств" на неконтрольованих центральною владою територіях та вздовж адміністративних кордонів із ними. Йшлося, зокрема, про загибель Арчила Татунашвілі, Гігі Відхозорія та Давида Башарулі. 

 

