Китай відреагував на переговори Трампа і Зеленського

29 грудня 2025, 12:55
Китай відреагував на переговори Трампа і Зеленського
Фото: з вільного доступу
Речник китайського зовнішньополітичного відомства стверджує, що Пекін "взяв до уваги повідомлення про результати зустрічі".

Китай взяв до уваги результати переговорів української та американської сторони у Флориді. Пекін висловив підтримку всім зусиллям, спрямованим на встановлення миру в Україні.

Про це повідомляє  речник китайського МЗС Лінь Цзянь, якого цитує "Укрінформ".

Дипломат зазначив, що КНР "взяв до уваги повідомлення про результати цієї зустрічі". Речник зовнішньополітичного відомства КНР запевнив, що його країна підтримує всі зусилля, спрямовані на мирне врегулювання конфлікту, і сподівається на укладення мирної угоди в найкоротші терміни.
 
"Китай підтримує всі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню української кризи, і сподівається, що сторони конфлікту шляхом діалогу та переговорів якомога швидше досягнуть справедливої, довгострокової та обов’язкової мирної угоди", – заявив він.
війна в Україніросія окупантиКитай

