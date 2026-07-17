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У Польщі фіксують сплеск заяв про злочини проти українців

17 липня 2026, 13:29
У Польщі фіксують сплеск заяв про злочини проти українців
Фото: DAWID ŻUCHOWICZ / warszawa.wyborcza.pl
Понад 180 повідомлень про можливі злочини на ґрунті ненависті щодо українців надійшло до польської поліції за шість місяців 2026 року.

У Польщі від початку 2026 року суттєво збільшилася кількість повідомлень про злочини на ґрунті ненависті проти українців. За даними Головного управління поліції Польщі, за перші шість місяців року громадяни України подали 180 таких заяв, що більш ніж на третину більше, ніж за аналогічний період у попередні роки.

Про це йдеться у матеріалі видання Rzeczpospolita.

Для порівняння, у 2024 році польська поліція зареєструвала 267 повідомлень про подібні випадки, а у 2025 році – 275. Якщо нинішня динаміка збережеться, до кінця 2026 року кількість заяв може зрости приблизно до 360.

Водночас у поліції наголошують, що статистика відображає лише кількість зареєстрованих звернень, а не остаточно підтверджені злочини на ґрунті ненависті.

Одним із найбільш резонансних випадків останнього часу став інцидент у місті Бєльсько-Бяла, де 54-річний працівник міського транспорту публічно ображав українок в автобусі через їхнє походження. Чоловіка затримали, він визнав провину, а компанія ухвалила рішення припинити з ним співпрацю.

Після цього у Польщі активізувалася дискусія про причини зростання антиукраїнських настроїв. Президент Інституту громадських справ, соціолог Яцек Кухарчик заявив, що офіційні цифри можуть не відображати реального масштабу проблеми, оскільки частина постраждалих не звертається до поліції через страх або недовіру.

За його словами, на ситуацію впливає загальна суспільна атмосфера та політична риторика.

"Більше не потрібно соромитися, а деякі навіть вважають напади на українців джерелом гордості. Не забуваймо, що накопичений гнів також посилюється російськими тролями", – зазначив Кухарчик.

У Союзі українців у Польщі також звертають увагу на зв’язок між посиленням антиукраїнських настроїв та політичними кампаніями. За даними організацій "Демагог" та Інституту моніторингу ЗМІ, під час президентської кампанії 2025 року в польському сегменті інтернету за кілька місяців виявили близько 94 тисяч антиукраїнських дописів.

Кримінолог Брунон Голіст зазначив, що на ставлення суспільства впливають як заяви політиків, так і окремі резонансні злочини, які можуть формувати негативне сприйняття всієї української громади.

Водночас польські експерти наголошують, що йдеться про дії окремих осіб, а не про поведінку українців як спільноти.

Зазначимо, що днями посол України в Польщі Василь Боднар прокоментував останні випадки нападів і проявів ворожості щодо українців у країні. Він висловив сподівання, що такі ситуації є лише тимчасовим явищем.

 
Польщаукраїнці

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