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росія атакувала іноземні судна в порту Миколаєва: є загиблі

17 липня 2026, 13:08
росія атакувала іноземні судна в порту Миколаєва: є загиблі
На борту одного з них загинули двоє громадян України.

Російські війська вранці 17 липня атакували портову інфраструктуру Миколаєва ударними безпілотниками типу Shahed-238. Внаслідок обстрілу є загиблі та пошкодження цивільних об’єктів.

За даними Миколаївської обласної прокуратури, ворожі удари пошкодили три цивільні судна під іноземними прапорами, які перебували на території портових підприємств міста.

"У результаті одного з влучань загинули двоє громадян України, які перебували на борту іноземного судна",  повідомили правоохоронці.

За фактом атаки розпочато досудове розслідування за статтею про воєнний злочин, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Правоохоронці встановлюють усі обставини російської атаки та наслідки завданих ударів.

 
Росіяатаки

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