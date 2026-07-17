росія атакувала іноземні судна в порту Миколаєва: є загиблі

На борту одного з них загинули двоє громадян України.

Російські війська вранці 17 липня атакували портову інфраструктуру Миколаєва ударними безпілотниками типу Shahed-238. Внаслідок обстрілу є загиблі та пошкодження цивільних об’єктів.

За даними Миколаївської обласної прокуратури, ворожі удари пошкодили три цивільні судна під іноземними прапорами, які перебували на території портових підприємств міста.

"У результаті одного з влучань загинули двоє громадян України, які перебували на борту іноземного судна", – повідомили правоохоронці.

За фактом атаки розпочато досудове розслідування за статтею про воєнний злочин, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Правоохоронці встановлюють усі обставини російської атаки та наслідки завданих ударів.