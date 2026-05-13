Під час атаки рф на Україну дрон залетів у повітряний простір Молдови

Тип апарата в офіційному повідомленні не вказують, проте зняті кадри вказують, що це БпЛА типу "Шахед".

Міністерство оборони Молдови заявило, що внаслідок масованої атаки росії на Україну у середу, 13 травня, дрон перелетів молдовський кордон

Про йдеться у повідомленні на сайті Міноборони Молдови.

За інформацією оборонного відомства, 13 травня о 16:00 дрон перелетів державний кордон Республіки Молдова з напрямку Могилева-Подільського Вінницької області України до села Саука Окницького району Молдови.

О 16:05 дрон був помічений над містом Бєльці, він рухався в напрямку Унгенського району.

О 16:19 безпілотник був виявлений системами спостереження за повітряним простором Національної армії в населеному пункті Лепушна Гинчештського району, а о 16:23 – поблизу населеного пункту Керпінень. О 16:26 він зник з радарів поблизу села Мінджир.

Проте о 16:55 дрон з’явився на радарах знову – вже у районі Колібашів Кагульського району, а о 16:58 – пролетів село Кишліца Прут того самого району. Він знову зник з радарів у районі Джурджулешти.