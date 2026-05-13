росія оголосила у розшук колишнього міністра оборони Британії

Воллес не здивувався такій звістці і не змінив своїх поглядів щодо України і росії.

росія внесла колишнього міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса до списку розшукуваних осіб у зв'язку з кримінальним розслідуванням, деталі якого не уточнюються.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на державні ЗМІ рф.

Воллес обіймав посаду міністра оборони напередодні повномасштабного вторгнення росії в Україну і незмінно виступав за посилення військової підтримки Києва. Минулого жовтня на Варшавському форумі з безпеки він закликав допомогти Україні завдати удару по Кримському мосту. "Ми маємо допомогти Україні отримати засоби дальнього удару, щоб зробити Крим непридатним для життя. Ми маємо зруйнувати цей проклятий міст", – заявив він тоді.

Коментуючи своє внесення до розшукового списку, Воллес не приховував іронії. "Я не здивований цією останньою російською витівкою в час, коли кремль зазнає невдач як у країні, так і за кордоном", – сказав він. "Увесь світ знає, що росія чотири роки тому незаконно вторглася в Україну", – додав він, звинувативши кремль у тому, що той "відправляє тисячі молодих росіян на смерть заради путіна".

Яке саме обвинувачення висувають Воллесу, не повідомляється.