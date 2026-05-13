Зеленський: росія намагається затьмарити візит Трампа до Китаю атаками на Україну

13 травня 2026, 19:12
фото: Володимир Зеленський / Telegram
За добу росія запустила щонайменше 800 дронів.

Масована атака росії по Україні 13 травня не є випадковою.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, путін намагається затьмарити візит Трампа до Китаю.

"Точно не можна назвати випадковістю одну з найдовших масованих російських атак проти України якраз у той час, коли президент Сполучених Штатів прибув з візитом у Китай, з візитом, від якого багато очікують",  – зазначив він.

Зеленський наголосив, що в цей "непростий геополітичний момент" росія намагається зіпсувати загальний політичний фон і привернути увагу до свого зла за рахунок життів українців та інфраструктури. Удари цілеспрямовано завдавалися по регіонах, найближчих до кордонів країн НАТО.

За добу росія запустила щонайменше 800 дронів "Шахед", атака тривала весь день хвилями. Шестеро людей загинули, десятки отримали поранення, серед них діти.

