ООН надасть Україні $500 млн на відновлення енергетики

Завдяки фінансуванню вже закуплено енергетичне обладнання загальною потужністю 572,3 МВт.

Програма розвитку ООН (ПРООН) збільшить допомогу Україні на відновлення енергетики до $500 млн у 2026 році. Рішення було ухвалено після звернення Постійного представництва України при ООН, яке передало керівництву програми оновлений перелік нагальних потреб.

Про це повідомляє дипмісія.

Як зазначається, програма розвитку ООН закупила для України енергетичне обладнання загальною потужністю 572,3 МВт на суму $360 млн. Ця допомога забезпечила електро- і теплопостачання, а також роботу систем водопостачання й водовідведення.

Серед нових проєктів – введення в експлуатацію когенераційних установок у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Окремі великі об'єкти, як-от газотурбінні установки, найближчим часом підключать до енергосистеми.

До кінця 2026 року портфель закупівель ПРООН у сфері енергетики для України зросте ще на $140 млн. Загалом допомога від Програма розвитку ООН цьогоріч сягне пів мільярда доларів. Підтримку проєктам ПРООН в Україні надають держави-донори та інституції, серед яких ЄС, Данія, Норвегія, Швеція та Японія.