ПОЛІТИКА

CBS: США припинили обмін розвідданими щодо переговорів між росією та Україною

22 серпня 2025, 08:45
CBS: США припинили обмін розвідданими щодо переговорів між росією та Україною
Фото: nyc-brooklyn.ru
Директиву видала директорка національної розвідки.

Директор Національної розвідки США Тулсі Габбард кілька тижнів тому видала директиву, яка наказує не ділитися інформацією щодо російсько-українських мирних переговорів із найближчими союзниками.

Як пише CBS News, посилаючись на джерела в розвідці, у меморандумі від 20 липня, підписаному Габбард, агентствам заборонялося ділитися інформацією з альянсом "П'яти очей", до складу якого входять США, Велика Британія, Канада, Австралія та Нова Зеландія.

"Чиновники заявили, що директива класифікувала всю аналітику та інформацію, пов'язану з нестабільними російсько-українськими мирними переговорами, як "NOFORN" (не підлягає розповсюдженню за кордоном), що означає, що цю інформацію не можна було передати будь-якій іншій країні або іноземним громадянам", - пише видання.

Водночас, зазначає CBS News, меморандум не перешкоджає обміну дипломатичною інформацією, зібраною в інші способи, крім розвідувального співтовариства США, або військовою оперативною інформацією, не пов'язаною з переговорами, наприклад, інформацією, якою США діляться з українськими військовими для сприяння їхнім оборонним операціям.

США війна переговори розвідка

