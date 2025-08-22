CBS: США припинили обмін розвідданими щодо переговорів між росією та Україною

Директиву видала директорка національної розвідки.

Директор Національної розвідки США Тулсі Габбард кілька тижнів тому видала директиву, яка наказує не ділитися інформацією щодо російсько-українських мирних переговорів із найближчими союзниками.

Як пише CBS News, посилаючись на джерела в розвідці, у меморандумі від 20 липня, підписаному Габбард, агентствам заборонялося ділитися інформацією з альянсом "П'яти очей", до складу якого входять США, Велика Британія, Канада, Австралія та Нова Зеландія.

"Чиновники заявили, що директива класифікувала всю аналітику та інформацію, пов'язану з нестабільними російсько-українськими мирними переговорами, як "NOFORN" (не підлягає розповсюдженню за кордоном), що означає, що цю інформацію не можна було передати будь-якій іншій країні або іноземним громадянам", - пише видання.

Водночас, зазначає CBS News, меморандум не перешкоджає обміну дипломатичною інформацією, зібраною в інші способи, крім розвідувального співтовариства США, або військовою оперативною інформацією, не пов'язаною з переговорами, наприклад, інформацією, якою США діляться з українськими військовими для сприяння їхнім оборонним операціям.