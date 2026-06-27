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Кібератака російських хакерів на Jaguar Land Rover завдала збитків на $2,5 млрд

27 червня 2026, 19:15
Кібератака російських хакерів на Jaguar Land Rover завдала збитків на $2,5 млрд
Фото: facebook.com/landrovermena
Кібератака на автомобільного виробника Jaguar Land Rover спричинила масштабні перебої у виробництві.

Минулого року російські хакери здійснили масштабну кібератаку на одного з найбільших роботодавців Великої Британії – компанію Jaguar Land Rover, що призвело до багатомільярдних економічних втрат.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела.

Атака сталася 31 серпня – у період підготовки компанії до запуску нових автомобілів для дилерів у всьому світі. Внаслідок інциденту виробництво було зупинене на п’ять тижнів, що завдало британській економіці збитків на близько 2,5 млрд доларів. Окремо компанія втратила приблизно 350 млн доларів у 2026 фінансовому році. За даними джерел, це може бути найдорожча кібератака в історії Великої Британії.

За інформацією п’яти осіб, обізнаних із розслідуванням, до атаки причетне угруповання російських хакерів. Водночас британські правоохоронці з’ясовують, чи діяли вони самостійно, чи за участі або з відома російської держави.

За даними розслідування, атака була ретельно спланована: зловмисники використали вразливості застарілих систем і запустили програму-вимагач зі складним алгоритмом шифрування. У відповідь JLR вимушено відключила частину IT-систем і зупинила виробництво на заводах у Великій Британії, Бразилії, Китаї, Індії та Словаччині, щоб запобігти подальшому поширенню атаки.

У жовтні компанія поступово відновила роботу, а до середини листопада вийшла на звичні виробничі показники.

Також повідомляється, що слідство відстежувала компанія Microsoft, яка допомогла встановити ймовірних причасних. Окрім російських хакерів, у мережах JLR міг діяти й інший зловмисник – йорданський хакер на прізвисько Rey.

 

РосіякібератакаJaguar Land Rover

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