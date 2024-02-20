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Україна планує новий експортний маршрут через Дунай, щоб подолати польський кордон – Bloomberg

20 лютого 2024, 19:51
Україна планує новий експортний маршрут через Дунай, щоб подолати польський кордон – Bloomberg
Україна заявила, що планує додатковий маршрут через річку Дунай, щоб збільшити експорт до довоєнного рівня, оскільки суперечка з Польщею щодо поставок сільськогосподарської продукції блокує сухопутний кордон з Європейським Союзом.

Про це пише новинне агенство Bloomberg.

"Дунай став пріоритетним шляхом для українських поставок після того, як минулого року росія вийшла з підтримуваного ООН безпечного коридору в Чорному морі", - пише видання. 

Проте значна кількість врожаю також перевозиться залізницею та дорогами через Євросоюзу, а польські фермери, протестуючи проти того, що вони називають неконтрольованим напливом українських продуктів харчування, блокують ключовий маршрут. 

Також блокада польського кордону шкодить військовим зусиллям.

"В наших планах на цей рік - усунути всі штучні перешкоди для експортерів і ми працюємо над покращенням внутрішньої логістики", - заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков в інтерв’ю в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки. 

Він додав, що Україна планує контейнерні перевезення по верхньому Дунаю, оскільки Румунія більш передбачувана, ніж польський кордон. 

За словами міністра, запропонований новий маршрут деякі подробиці відомі вже: проходитиме від українського порту Ізмаїл до румунської Констанци, та дунайських портів Німеччини. 

Українське Дунайське пароплавство вже побудувало другу великотоннажну баржу SLG для доставки вантажів, повідомили в Міністерстві інфраструктури на початку цього місяця.

ДПСУ заявляє, що на польському кордоні заблоковано 6 з 9 напрямків.

Сьогодні сталась чергова провокація: польські протестувальники перекрили залізницю біля ПП "Шегині" та висипали українське зерно з вагона.

 

Дунайекспортний маршрут

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