Україна планує новий експортний маршрут через Дунай, щоб подолати польський кордон – Bloomberg

Україна заявила, що планує додатковий маршрут через річку Дунай, щоб збільшити експорт до довоєнного рівня, оскільки суперечка з Польщею щодо поставок сільськогосподарської продукції блокує сухопутний кордон з Європейським Союзом.

Про це пише новинне агенство Bloomberg.

"Дунай став пріоритетним шляхом для українських поставок після того, як минулого року росія вийшла з підтримуваного ООН безпечного коридору в Чорному морі", - пише видання.

Проте значна кількість врожаю також перевозиться залізницею та дорогами через Євросоюзу, а польські фермери, протестуючи проти того, що вони називають неконтрольованим напливом українських продуктів харчування, блокують ключовий маршрут.

Також блокада польського кордону шкодить військовим зусиллям.

"В наших планах на цей рік - усунути всі штучні перешкоди для експортерів і ми працюємо над покращенням внутрішньої логістики", - заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков в інтерв’ю в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки.

Він додав, що Україна планує контейнерні перевезення по верхньому Дунаю, оскільки Румунія більш передбачувана, ніж польський кордон.

За словами міністра, запропонований новий маршрут деякі подробиці відомі вже: проходитиме від українського порту Ізмаїл до румунської Констанци, та дунайських портів Німеччини.

Українське Дунайське пароплавство вже побудувало другу великотоннажну баржу SLG для доставки вантажів, повідомили в Міністерстві інфраструктури на початку цього місяця.

ДПСУ заявляє, що на польському кордоні заблоковано 6 з 9 напрямків.

Сьогодні сталась чергова провокація: польські протестувальники перекрили залізницю біля ПП "Шегині" та висипали українське зерно з вагона.